Son dakika haber! 'Ankaralı virüsü tatilde aldı' - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ankara'da koronavirüs vakalarının artış nedenine ilişkin, "Ankara halkı gittiği güney ya da kırsal tatilinde enfekte oldu. Ankaralının kendisi kırsala ve kumsala gitti, virüsü oradan aldı. Ankara'ya geldi, birbirlerine bulaştırdılar" dedi. Aydın, ekim ayından itibaren İstanbul'un yeniden ilk sıraya çıkabileceğini de belirtti.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'un 2 katı olduğuna ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Prof. Dr. Aydın, Ankara'nın 10 günü aşkın süredir Türkiye'de en fazla vakanın olduğu kent olduğunu belirterek, "Ankara belirli bir doluluk oranına ve yaygınlığa ulaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın Ankara'da boşaltılmış 2 hastanenin yoğun bakımlarının kullanıma hazır hale getiriliyor olduğunu söylemesi de önemli. Çok dikkat edin. Artık herkesin ailesinde, apartmanında ya da çalıştığı ortamda bir Covid-19'lu var. Nisan ayında almış olduğunuz tedbirlerden daha fazla tedbirli olun. Bugün dünden daha tedbirli, bu ay geçtiğimiz aydan daha tedbirli, önümüzdeki sonbahar geçtiğimiz ilkbahardan daha tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu.