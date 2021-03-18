18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Avrupa'nın birçok ülkesinde anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle Belçika'daki Türk diplomatik ve askeri misyonları, Türk resmi kuruluşları ve basının davetli olduğu çevrim içi anma programı düzenlendi.

Büyükelçilik ayrıca akşam da Belçika'daki Türk toplumunu bir araya getiren bir çevrim içi etkinlik yaptı.

İtalya

İtalya'nın başkenti Roma'daki Mustafa Kemal Atatürk meydanında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir, diplomatlar ve büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Etkinlikte, Çanakkale şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu anıta kırmızı karanfiller bırakan Büyükelçi Esenli, burada yaptığı açıklamada, 18 Mart dolayısıyla burada bir araya gelmekten gurur duyduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı imkana rağmen bu töreni yapabiliyor olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Esenli, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Çanakkale Zaferi sadece ülkemizin kurtuluşu yolunda yedi düvele karşı verdiği bir mücadele değil, ayrıca birçok ülkeye de örnek teşkil etmiş esin kaynağı olmuş, çok önemli bir mücadele olarak hafızalarda yerini almıştır. Bugün bize önemli gururu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan diğer şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun."

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Büyükelçi Ozan Ceyhun, açılış konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin vatanı, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin önünde hiçbir gücün duramayacağını herkese gösterdiğini söyledi.

Ceyhun, Türk halkının her bir bireyinin gerektiği zaman vatanı için canını vermekten hiçbir zaman kaçınmadığını belirterek, "Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı da vatanını, bağımsızlığını ve demokrasisini aynı kararlılık ve mücadeleci ruhla korumuştur. Vatan hainlerinin saldırılarına karşı mücadele ederken yaşamını yitiren 250 vatandaşımız Türk milletinin vatan sevgisinin en yakın göstergesidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı mensubu çok sayıda diplomatın vazifesi başında şehit edildiğini hatırlatan Ceyhun, "Bugüne kadar tarihte hiçbir devlet bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmemiştir." diye konuştu.

Büyükelçi Ceyhun, Türk milletinin şehitlerini gönlünde sonsuza kadar yaşatacağını kaydederek, "Şehitlerimizin canlarını siper edip bizlere miras bıraktıkları vatan topraklarını bizler de var gücümüzle koruyup savunacağız." ifadesini kullandı.

Askeri Ateşe Albay Harun Aydoğdu da Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarına ilişkin bir sunum konuşması yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona eren anma programına çeşitli sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer de katıldı.

Polonya

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği tarafından, Birinci Dünya Savaşında Galiçya cephesinde hayatlarını kaybeden Türk şehitlerinin bulunduğu Krakow Rakowicki mezarlığında anma töreni düzenlendi.

Törene, Büyükelçi Tunç Üğdül'ün yanı sıra, Askeri Ataşe Albay Rıdvan Akın, İçişleri Müşaviri J. Albay Ferdi Erbakıcı, Krakow Fahri Başkonsolosu Pawel Dowgier ve Türkiye-Polonya İş insanları Derneği Başkanı Sait Büyükbayrak, bölge ve şehir yönetiminden üst düzey temsilciler ve askeri erkan katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Üğdül, "Türk askeri Birinci Dünya Savaşında 5 ana cephede mücadele vermiştir. Şu an bulunduğumuz bölgenin de bir parçası olduğu Galiçya Cephesi de bunlardan biri olmuştur. Galiçya Cephesinde, askerlerimiz kahramanca savaşarak yaklaşık 15 bin şehit vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Üğdül, savaş sonrasında 6 ayrı ülkede 15 ayrı yerde Türk şehitlik ve abidelerinin yapıldığını ve Polonya'da da Krakow, Rakowicki Mezarlığındaki Türk Şehitliğinde 13 şehidin yatmakta olduğunu söyledi.

Üğdül ayrıca, Polonya Milli Şairi Adam Mickiewicz'in, "Polonya'nın işgaline hiçbir devletin ses çıkarmadığı günlerde tek dostumuz Türkler olmuştur. Biz Türkleri düşmanımızın önünde eğilmediği ve Polonya'nın işgalini kabul etmediği için, üstün bir millet olarak severiz." şeklindeki sözlerini alıntıladı.

Bulgaristan

1916 Dobruca Muharebesi şehitlerinin defnedildiği Hacıoğlu Pazarcık'taki (Dobriç-Dobruca) Uluslararası Askeri Mezarlıkta Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma törenine, Büyükelçi Aylin Sekizkök'ün yanı sıra Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı, Dobriç Belediye Başkan Yardımcısı, bölge müftüleri, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları, vatandaşlar ve soydaşlar katıldı.

Büyükelçi Sekizkök törende yaptığı konuşmada, 18 Mart 1915'te, vatanı işgal etme hayaliyle Çanakkale Boğazına girmeye çalışan dönemin kudretli donanmalarının Türk ulusunun inançlı direnişiyle bozguna uğratıldığını söyledi.

Törenin düzenlendiği Uluslararası Askeri Mezarlığın, 1916 Dobruca Muhaberesi'nde, Bulgaristan'ın topraklarını savunmak üzere Bulgar askerlerle omuz omuza çarpışan 300'ü aşkın şehidin ebedi istirahatgahı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Sekizkök, bunun belki de Bulgaristan'la NATO öncesindeki ilk ittifak niteliği taşıdığını dile getirdi.

Romanya

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi ile Bükreş Türk Şehitliği ve Braila Türk Şehitliği'nde birer tören düzenlendi.

Bükreş Türk Şehitliğinde, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Askeri Ataşe Albay Alper Dilsiz günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptı.

Aynı şekilde Köstence Başkonsolosluğu tarafından da Braila Türk Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.

Her iki törende davetli sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı tutuldu.