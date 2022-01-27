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"Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır" - Son Dakika

"Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır"

27.01.2022 13:01
"Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır"

Afganistan'a insani yardım malzemesi götürecek olan 'İyilik Treni'ni uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kadim bir kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların, iyiliğe muhtaç olanların her zaman yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır" dedi.

Afganistan'a insani yardım malzemesi götürecek olan 'İyilik Treni'ni uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kadim bir kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların, iyiliğe muhtaç olanların her zaman yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır" dedi.

Afganistan'da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı "İyilik Treni", düzenlenen törenle yola çıktı. 46 vagondan oluşan İyilik Treni'nde 748 ton gıda, sağlık, giyim, battaniye, hijyen malzemeleri yer alıyor. İran'ı geçerek İnceburun'a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye ait vagonlar ile taşınacak olan malzemeler, İnceburun'da Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan'ın Türkmenistan sınır garı olan Turgundi'ye devam edecek. Toplam yolculuk 16 gün sürecek.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TÜM MAZLUMLARIN, İYİLİĞE MUHTAÇ OLANLARIN HER ZAMAN YANINDA OLDUĞUNU İSPATLAMIŞTIR"

İyiliklerin sınır tanımadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kadim bir kültüre sahip Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların, iyiliğe muhtaç olanların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır. Yine dünyanın neresinde olursa olsun AFAD, Kızılay dünyanın her tarafında iyiliğe, bir nefese ihtiyaç olan, her tarafta olduğu gibi yine dost ve kardeş ülke Afganistan'ın ve halkının yanında olmuştur. İki trenimiz 47 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. Birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan'a ulaşacak. Tabi-Tiflis- Kars demiryolunun yapılması ile birlikte Çin'den Londra'ya trenlerimiz çalışmaya başlamıştır. Artık güney hat olarak tarif ettiğimiz İstanbul-Tahran-İslamabad trenlerimiz de artık çalışmaya başladı. Trenimiz de bu koridoru kullanarak İran üzerinden Türkmenistan ve Afganistan'a 16 gün içerisinde ulaşacaktır. Bu iyilik trenleri her zaman devam edecektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE DEVLETİYLE, MİLLETİYLE, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA DÜNYADAKİ HİÇBİR ACIYA DUYARSIZ KALMIYOR"

Türk Kızılay'ının dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım eli uzattığını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise, "Merhametimizin, iyiliğimizin yükünü taşıyacak olan trenimizi bugün Afganistan'a doğru yolcu ediyoruz. Türkiye devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla dünyadaki hiçbir acıya duyarsız kalmıyor. Bugün de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uzun yıllardır sıkıntı içerisinde bulunan Afganistan'a insani yardım seferberliği başlatıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla beraber devletimizin rehberliğinde, devletimizin gücüyle ve desteğiyle bugün yük trenimizi Afganistan'a doğru yolcu ediyoruz. Bizler Afganistan'daki daimi delegasyonumuzla birlikte sürecin bütün boyutlarında oradaki kardeşlerimize yardım ettik. Geri dönüşe destek olmaya çalıştık. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte iş birliği yaparak, oradaki yardımları Afganistan'ın bütün bölgelerine aktarmaya çalıştık. Bugün de yolcu edeceğimiz insani yardım malzemelerini bölgedeki partnerlerle ve Afgan Kızılay'ı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Kıymetli bağışçılarımızdan arzumuz kışın ağır şartları nedeniyle sıkıntı çeken insanlara yardım elimizi uzatmamız" ifadelerini kullandı.

İyilik Treni'nin 16 gün sonra Afganistan'da iyiliğe muhtaç olanlara ulaşacağını söyleyen TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, "TCDD Taşımacılık ailesi olarak bu organizasyonun içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Demiryolunun bölge ülkeler arasında bereket, dostluk ve kardeşliği çoğaltması için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Uğurlama töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarının ardından son buldu. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır
Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır

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Türkiye Cumhuriyeti, Adil Karaismailoğlu, Afganistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır' - Son Dakika


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