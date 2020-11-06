Son dakika! Bakan Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
06.11.2020 18:06
Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane yöneticileri ile bir araya geldi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, Beylikdüzü Devlet Hastanesi
'ni ziyaret ederek, hastane yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Koca'yı, vatandaş ve sağlık çalışanları alkışlayarak karşıladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hastaneleri ziyaret etti. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada hastane yönetimi ile buluştu. Yöneticiler ile kısa bir toplantı yaparak bilgi alan Koca, daha sonra Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etmek üzere ayrıldı.
ALKIŞLAYARAK KARŞILANDIBakan Koca'yı, hastane girişinde vatandaş ve sağlık çalışanları alkışlarla karşıladı. Kendisine yapılan alkışlara Koca, el sallayarak karşılık verdikten sonra toplantı için hastaneye giriş yaptı.
- İstanbul
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