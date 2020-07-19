Son dakika haber: Bakan Selçuk, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Selçuk, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilerle buluştu

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '51'inci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 178 öğrenciyle buluştu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '51'inci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 178 öğrenciyle buluştu. Selçuk, "Lise öğrencilerimizin bu ülkenin geleceğini tasarlayan projelere kafa yorması, özgün fikirlerin peşinden koşması bizim için çok çok önemli. Sizler için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

51'inci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuran 15 bin 273 çalışmadan 105'i finalde derece aldı. Bu projelerin sahibi olan 178 öğrenci ve danışman öğretmenleri, video konferansla Bakan Ziya Selçuk ile bir araya geldi. Toplantıda öğrenciler projelerini Bakan Selçuk'a anlattı. Ortaya konulan projelerde öğrencilerin, öğretmenleri ve ailelerinin çok büyük emeği olduğunu ifade eden Selçuk, "Lise öğrencilerimizin bu ülkenin geleceğini tasarlayan projelere kafa yorması, özgün fikirlerin peşinden koşması bizim için çok çok önemli. Bu çabalar maraton koşu gibi uzun soluklu… Bu tür çalışmalar sizi sadece bir yarışmaya hazırlamıyor, sizi hayat disiplinine, gelecekte bir mesleğe hazırlıyor, dünya standartlarında iş yapabilmeye hazırlıyor. Çalışmalarınızın geliştirilebilmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Sizin önünüzdeki gelecek aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği" diye konuştu.

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YÜRÜME YETENEĞİNİ KAYBEDENLER İÇİN ALTERNATİF TEDAVİ

Yaşadıkları kentin en önemli ürünü incirin kalite sınıflaması için geliştirdikleri projeyi anlatan yapay zeka tematik alanı Türkiye 1'incisi Aydın Fen Lisesi öğrencisi Umut Eren, "Yapay zeka tekniklerinden derin öğrenme prensipleri kullanılarak Aydın kuru incirinin kalite sınıflamasını yaptık. Bir prototip geliştirdik. Bu projeyi üretime kazandırmak istiyoruz" dedi. Fizik alanında Türkiye 1'incisi Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban, güneş panellerinin verimliliğini artırmak üzerine projesini, Türkiye 2'ncisi İstanbul Özel Çekmeköy Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencisi Buğra Erginal anneannesinin ilaç kullanımında yaşadığı sorunları çözmek için tüm görme engelli ve Alzheimer hastaları için geliştirdiği elektronik ilaç kullanım asistanını tanıttı. Kimya alanında Türkiye 1'incisi olan Filiz İpek Oktay ise antibakteriyel özelliği olan seramik saklama kapları tasarlayarak ürünlerin raf ömrünü uzatan projesini, Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilay Dal da yürüme yeteneğini kaybetmiş bireylerin fizik tedavisinde yeni bir alternatif oluşturan ve insanların yeniden yürümesini sağlamayı hedefleyen projesini anlattı.

'GURURLA YANINIZDA OLACAĞIZ'

Tüm öğrencileri dikkatle dinleyen ve anlatılan projelerin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Selçuk, "İhtiyacı olan insanlara çözüm üretmeniz çok önemli. Sizler inşallah dünya çapında işlere imza atacaksınız. Biz de her zaman hem desteğimizle hem duyduğumuz gururla yanında olacağız" dedi.

Dijital buluşmaya katılan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da, "Bütün arkadaşlarımız bir sorun çözmek için varım dediler. Bunu gerçekleştirmek için birtakım teknolojileri kullandılar. Yeni bir beceri kazanmak ve sorun çözen bir birey olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.


Ziya Selçuk, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Selçuk, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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