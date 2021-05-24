Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı mayıs ayı meclis toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Toplantıda 28 asil, 12 ek olmak üzere toplam 40 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Mecliste, terör devleti İsrail'in, Müslümanların Kudüs'te bulunan ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa'da başlayan, daha sonra Gazze'ye kadar uzanan saldırılarını lanetlendi.

Savruk, toplantıda yaptığı konuşmada, terör devleti İsrail'in ramazan ayı boyunca genç, yaşlı, çocuk ve kadın demeden Filistinlileri katlettiğini belirtti.

İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin aynı zamanda yargılamayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu vurgulayan Savruk, "Filistin'e yönelik devlet terörü uygulayan ve hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail devletini buradan şiddetle kınıyoruz. Talepleri, sadece yaşamak ve temel insan hakları ve inanç haklarının garanti altına alınması olan, dünya coğrafyasında yer alan mazlum tüm insanlara karşı yapılan baskı ve zulmü de buradan lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.