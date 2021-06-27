Son dakika haber! Çanakkale'deki kazada ölen çift, ziyarete gelmiş - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde dün akşam

iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hatice Zorlu (42) ile Arif Zorlu (44) çiftinin, yaşadıkları Bursa'dan, Biga ilçesine bağlı Çınardere köyündeki anne ve babalarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Biga ilçesi Karabiga yolu Akköprü üzerinde meydana geldi. Karabiga beldesinden Biga ilçesine seyir halindeki Eray Zorlu (20) yönetimindeki 16 JN 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu 'nun kullandığı 17 ACG 941 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 16 JN 799 plakalı araç sürücüsü Eray Zorlu yaralanırken annesi Hatice Zorlu ile babası Arif Zorlu hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Zorlu çiftinin 13 yaşındaki kızı A.Z. ile Alper Kaya (32) da yaralandı. 17 ACG 941 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğdu da olay yerinde hayatını kaybetti, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) yaralandı. Yaralılardan Eray Zorlu'nun Biga Devlet Hastanesi 'nde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı kız kardeşi 13 yaşındaki A.Z.'nin tedavisi ise, Çanakkale Devlet Hastanesi 'nde sürüyor.

Bursa'da bir fabrikada motor ustası olarak çalışan Arif Zorlu ile ev hanımı eşi Hatice Zorlu'nun dün Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çınardere köyündeki babaları Faik Zorlu ve Ramize Zorlu'yu ziyarete geldikleri öğrenildi. Kazada ölen çiftin cenazeleri, Çınardere köyünde toprağa verilecek. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen ve Biga'da bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Mehmet Aydoğdu'nun cenazesi ise, ilçeye bağlı Bozlar köyünde defnedilecek.