Son dakika haber! CHP'li Kaya, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi nedeniyle aldığı yaptırım kararını doğru bulmadıklarını belirterek, kararı alanları da karara sessiz kalanları da kınadıklarını söyledi.

Kaya, bazı CHP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milli eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu savundu.

Milli eğitime ayrılan bütçeyle inşaatı yarım kalan okulların bitirilemeyeceğini, öğretmen ve derslik açığının giderilemeyeceğini, uzaktan eğitim için bilgisayar, tablet, televizyon ve internet bağlantısı sağlanamayacağını, okulların hizmetli ve güvenlikçi sorununun çözülemeyeceğini, yönetici atamalarındaki adaletsizliklerin giderilemeyeceğini aktaran Kaya, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçelerinin de sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini öne sürdü.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, eğitime ayrılan bütçelerin son yıllarda sürekli azaldığını dile getirerek, ayrılan paranın ancak temel hizmetleri karşıladığını, bu nedenle 2021 yılı bütçesine umutla bakmalarının mümkün olmadığını söyledi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, üniversitelerin en karanlık dönemini yaşadığını iddia ederek, "Eski AKP milletvekilleri yönetici olarak üniversitelere atanıyor. Üniversiteler tek adamın atadığı rektörlerle yönetiliyor. Eleştirel ve özgür düşünce yok ediliyor. Akademi susturulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

"Spor Kulüpleri Yasası çıkarılmalı"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kulüp başkanlarının keyfi uygulamalarla sıkıntılara neden olduğunu, sporda yaşanan problemlerin giderilmesi için "Spor Kulüpleri Yasası"nın çıkarılmasının zaruri olduğunu belirtti.

Spor alanında çalışması yürütülen bir taslak olduğunu anlatan Adıgüzel, "Burada yıkıcı maddelerin olduğunu gördük. Şikeye davetiye çıkaracak yasal bir zemin hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı'na aşırı yetkiler veriliyor. Tek adam sistemi Gençlik ve Spor Bakanlığına uyarlanıyor." dedi.

Adıgüzel, Ordu'da Kovid-19 hastalarının yoğun bakımlarda yer bulamadığını, şu anda 36 hastanın bekletildiğini ileri sürerek, henüz hizmete açılmayan yeni valilik binasının yoğun bakım ünitesine çevrilmesini istedi.

CHP Ankara Milletvekili Kaya, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin bir soruya, "Asla doğru bulmuyoruz. Bu kararı alanları da bu karara sessiz kalanları da kınıyoruz. Saray hükümetine 'bu konularda sessiz kalmayın' çağrısında bulunuyoruz. ABD, Avrupa ve Rusya'nın Türkiye üzerine gölge etmeye hakkı yoktur. Saray hükümeti tavır almak istiyorsa biz arkalarında duracağız." cevabını verdi.