Son dakika haber: Çin Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlarla karşılaşırsak güçlü karşı tedbirler alırız - Son Dakika
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Son dakika haber: Çin Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlarla karşılaşırsak güçlü karşı tedbirler alırız

16.03.2022 18:07
Son dakika haber: Çin Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlarla karşılaşırsak güçlü karşı tedbirler alırız

Son dakika haberlerine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Rusya üzerinden Çin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunu, bunun olması halinde "güçlü karşı tedbirlere başvuracaklarını" ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Rusya üzerinden Çin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunu, bunun olması halinde "güçlü karşı tedbirlere başvuracaklarını" ifade etti.

Sözcü Cao, yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin "Rusya'nın işgaline destek vermesi halinde Çin'in ciddi sonuçlarına katlanacağı", "Çin ve Rusya'nın dünya ekonomisinin yalnızca yüzde 15 ila 20'sini, G7 ülkelerinin ise yüzde 50'sini oluşturduğu, dolayısıyla ABD ve Avrupalı müttefiklerinin elinde çok sayıda araç bulunduğuna" ilişkin sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin bu tavrının Soğuk Savaş tarzı sıfır toplamlı oyun ve bloklar arası cepheleşme mantığını ve işleri güçle çözme anlayışını yansıttığını savunan Cao, "Bir yandan yaptırım sopasını sallarken diğer yandan Çin'in desteğini ve iş birliğini talep etmek hiçbir işe yaramayacaktır. ABD'yi Çin meşru haklarına ve taleplerine hiçbir şekilde zarar vermemeye çağırıyoruz. Eğer ABD bunda ısrar ederse Çin kesinlikle güçlü karşı tedbirler alacaktır." ifadesini kullandı.

Çin'in Ukrayna konusunda diyalog ve müzakere çağrısı yaptığını, gerilimi düşürmeye çalıştığını ve sorunun çözümü için kendi inisiyatifini ortaya koyduğunu vurgulayan Cao, "Çin'in çabalarını küçümseyen, niyetini yanlış gösteren ve Çin'e çamur atmaya çalışan tüm dezenformasyon girişimleri sorumsuz ve etik dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 14 Mart'ta İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını belirterek Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini vurgulamıştı.

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Kaynak: AA

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