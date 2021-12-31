Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılındaki çalışmaları özetledi - Son Dakika

2022 yılına saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

" Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar lira destek sağladık. Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı. 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz. Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük. İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar lira yakacak ve 2,3 milyar lira elektrik tüketimi desteği sağladık. Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık. 7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık. Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik. 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk."

SPOR FAALİYETLERİ

Erdoğan, toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirler ve spor kulüplerine kazandırdıklarını, Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

"CAN DOSTLARIMIZA KARŞI SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK"

"Özgür birey, güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye" perspektifini ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİİ

Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilin tamamında uygulamaya başladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emniyet birimlerimize bağlı insansız hava araçlarımız toplamda 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi. Kahraman güvenlik güçlerimiz 181 terör eylemini engelledi. Engellenen eylemler sonucu yüz binlerce mühimmat da ele geçirildi. Terörle mücadelemize güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettik. 1542 mağara ve sığınağı ele geçirdik. Yurt içindeki terörist sayısını 156'nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında yüzde 20'lerden devraldığımız yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'e ulaştırdık. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile Aksungur SİHA'yı envanterimize dahil ettik. Bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduk. Savunma sanayiinde gelecek yüzyılın teknolojilerini hedefine koyan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ Hava Savunma Sistemleri'ni göreve hazır hale getirdik."

"KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ TASARLAYAN 10 ÜLKE İÇİNDE YER ALIYORUZ"

Atmaca gemisavar füzelerinin gerçekleştirilen son testleri de başarıyla geçerek kullanıma hazır hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'ni de denize indirdiklerini hatırlattı.

"Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın seri üretimine başladıklarını bildirdi.

VERGİ MUAFİYETİ

Basit usulde vergilendirilen 835 bin esnafın kazancına vergi muafiyeti getirdiklerini de belirten Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:

"Stratejik bir sektör olarak gördüğümüz tarıma her türlü desteği vermeye devam ettik. Tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdık. Vatandaşımızın küresel enerji krizinden en az şekilde etkilenmesini temin için gereken her adımı attık. Doğal gaz maliyetinin 4'te 3'ünü, elektrik maliyetinin yarısını karşıladık. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. 2021'in 11 ayında 203,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022'de inşallah çok daha yüksek rakamları göreceğiz. Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız ile ticari işletmelerimize 9,1 milyar lira destek sağladık."

ÇEVRE

Atık yönetimini etkin bir biçimde sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansını kurduklarını, 54 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Böylece yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 22,4'e yükselttik." dedi.

Ücretli poşet uygulamasıyla 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediklerinin altını çizen Erdoğan, bu sayede plastik ham madde ithalini önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizleri 11 bin metreküp müsilajdan temizlediklerini belirttiği paylaşımında, " Marmara Denizi'ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik ve 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırladık. Denizlerimizden 38 bin 300 ton çöp topladık. Ayrıca denizlerimizin kirlilik ve kalite durumunu 423 istasyonda takibe aldık." ifadelerini kullandı.