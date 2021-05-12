ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ

12.05.2021 12:16

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan şehit yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Kanlıpınar ve Hava Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan şehit yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Kanlıpınar ve Hava Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, Kanlıpınar ve Hava Şehitliği'nde şehit mezarlarını ziyaret etti. Mezarları temizleyen aileler, başında dualar okudu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılında Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/ YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege'de şehitlik ziyaretine geldi. Oğlunun mezarı başında dualar okuyan Gülten Ege, Ramazan Bayramı'nı buruk yaşadıklarını söyledi. Oğlunun o dönem şehit olan 11 asker arasında yer aldığını ifade eden Gülten Ege, '2018 yılında Afrin'de 11 şehit vardı. Onların içindeydi benim yavrum. 20 gün sonra da hemen yandaki Recep Çetin şehit oldu, oda buraya geldi. Daha önce tanımıyorduk ama şimdi kardeş gibi oldular. Ne yapayım, ne söyleyeyim yavrum' Bu soğuk taşlara sarılmak, Allah askerimizi, polisimizi, milletimizi korusun. Tırnaklarına taş değdirmesin rabbim. Öbür kafirleri de Allah bildiği gibi yapsın. Yavrularımızın başını yiyorlar. Cenabı Allah da onların başını yesin? dedi.

'BURAYA GELİNCE MUTLU OLUYORUZ'

Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in babası Eyüp Çetin, neredeyse her gün oğlunun mezarına ziyarete geldiğini söyledi. Mezarlığa geldiğinde kendisini mutlu hissettiğini anlatan baba Çetin, 'Oğlum 2018'de Zeytindalı Harekatı'nda, Afrin'de şehit düştü. Evliydi, bir kızı var şimdi üç yaşında. Şehit düştüğünde 40 günlüktü çocuğu. Vatan sağ olsun diyelim. Bu bayram yine buruk geçecek. Arife günü geldik yine, oğlumuz yok. Vatan sağ olsun, Allah şehitliğini kabul etsin. Her bayram değil her gün, her sabah geliyoruz. Buraya gelince mutlu oluyoruz ama hüzünlü mutlu oluyoruz. Buraya gelemeyince yapamıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da hüzünlü geçecek. Allah tüm şehit analarına, babalarına sabır versin' şeklinde konuştu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde yer alan Hava Şehitliği'ne ziyarete gelen şehit yakınları da mezarları temizleyip, dua okudu.

ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Ramazan Bayramı, Bayram, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE, BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika


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