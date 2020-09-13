TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor'da sözleşmesi sona eren Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile anlaştı.

TFF 2.Lig'de zor günler geçiren ve transfer yasağı devam eden Kardemir Karabükspor'da Fatih Kızılay, TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Elazığ kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Kızılay, son 3 yılı profesyonel olmak üzere 10 yıl Kardemir Karabükspor forması giymişti. - KARABÜK