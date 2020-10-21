Son dakika haber... Fransa'da helal gıda reyonundan rahatsız olan İçişleri Bakanı'na tepki - Son Dakika

Son dakika haber... Fransa'da helal gıda reyonundan rahatsız olan İçişleri Bakanı'na tepki

21.10.2020 12:13
Son dakika haber... Fransa'da helal gıda reyonundan rahatsız olan İçişleri Bakanı'na tepki, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığını" belirtmesi sosyal medyada tepki çekti.

Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığını" belirtmesi sosyal medyada tepki çekti.

Darmanin'in BFM TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarını yorumlayan sosyal medyada kullanıcıları, İçişleri Bakanı'nın mantığına göre, Fransız peyniri reyonlarının da kapatılması gerektiğini belirtti.

Bir kullanıcı cemaatçilik olmaması için artık İtalya pizzası, Japon suşisi, Çin makarnası ve Türk kebabı yenilmemesi, sadece Fransız peyniri ve yemekleri yenmesi gerektiğini ifade etti.

- "Helal yiyenler teröristlerle eşleştirilecek"

İçişleri Bakanı'nın rahatsızlığıyla alay etmek istediğini ancak olayın özünün görünenden kötü olduğunu aktaran başka bir kullanıcı da koşer ya da helal restoranlara gidilmesini normal gören Darmanin'in büyük marketlerdeki helal gıda reyonundan rahatsız olmasının asıl ayrılıkçılık olduğunu kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları, Fransa'da hükümetin bir sonraki adımının "helal yiyenleri teröristlerle eşleştirme" olacağı uyarısında bulundu.

Bir kullanıcı da "Darmanin'in diğer bir deyişle "FransAfrik" Uluslararası Frankofoni Örgütünün (OIF) komünitarizm yaparak Afrika'yı böldüğünü itiraf etti." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İçişleri Bakanı'nın istifasını talep eden #DarmaninDemission ve #halal etiketleri Fransa'da Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında en üst sıralara yerleşti.

- Yahudi örgütünden Müslümanlara baskıya tepki

Öte yandan, Barış için Yahudi Birliği (UJFP), Fransa yönetiminin devlet eliyle ırkçılığı meşrulaştırmak için bir dinin genelini yansıtmayan fanatikleri kullandığına dikkati çekti.

UJFP'den yapılan açıklamada, bir öğretmenin öldürülmesinin herkesi üzdüğü ancak hükümetin bu olayı utanmaz şekilde sömürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, geçmişte devlet eliyle ırkçılığı ve İslamofobinin varlığını reddeden hükümetin, Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) de içinde bulunduğu Müslüman derneklere saldırarak İslamofobi ile mücadeleyi yasaklamak istediği kaydedildi.

Bu derneklerin iftira ve hakaretle sindirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, birkaç fanatik bireyden bir grubun tümüne yönelik suçlamalar yönelten bu ırkçı ve İslamofobik devlet söyleminin, ülke gündemine yeni sokulan "ayrılıkçılık" kavramı kapsamında benimsendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gerçek ayrılıkçılık, toplumumuzda sadece Müslüman oldukları için bazı gruplara karşı kindarlık oluşturmaktır." ifadesine yer verildi.

- Macron, İslam'ı hedef göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de, hükümetinin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunacağını duyurmuştu.

"Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Macron, "Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü ileri sürerek İslam'ı hedef göstermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, 16 Ekim'de öğretmenin ölü bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, olayı "İslamcı terörist bir saldırı" olarak nitelemişti.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Helal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Fransa'da helal gıda reyonundan rahatsız olan İçişleri Bakanı'na tepki - Son Dakika

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