Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni"nde konuştu Açıklaması

14.01.2021 17:53
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünde ekonomisi, sağlığı, eğitimi, ulaştırması, sanayisiyle olduğu gibi sporda da iddiamız hep daha ilerisi daha yukarısı. Buna inanıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünde ekonomisi, sağlığı, eğitimi, ulaştırması, sanayisiyle olduğu gibi sporda da iddiamız hep daha ilerisi daha yukarısı. Buna inanıyoruz. Buna gençlerimize, sporcularımıza güvendiğimiz için inanıyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni"nde yaptığı konuşmada, vefanın, ilimin, medeniyetin sembolü, Veysel Karani'nin, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin diyarı Siirt'te bulunduklarını söyledi.

Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi ve hizmet mücadelesinde en başından beri en güçlü şekilde yanında olan şehir olduğunu kaydeden Kasapoğlu, o günleri unutmadıklarını belirtti.

"Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar, ne tür söylemlerle, iftiralarla hakikatleri örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar bu hizmet yolculuğunu durduramadılar, durduramayacaklar. Bizler de el birliğiyle ve bugün imzalayacağımız protokollerle bu siyaseti daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." diyen Kasapoğlu, halkı en güçlü hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

İmzalayacakları tüm protokollerin Siirt için hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, Siirtli gençlerin bu aziz milletin şanlı bayrağını uluslararası arenada en güçlü şekilde dalgalandırma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Her bir genci ülkenin dört bir tarafında olduğu gibi Siirt'in her bir köşesindeki gençlerin de kendileri için değerli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bir tanesinin bile heba olmasına gönlümüz razı olmaz. O yüzden tüm hizmetler, yatırımlar ülkemizin gençlerine, Siirt'in kadınlarına çocuklarına helal hoş olsun. Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünde ekonomisi, sağlığı, eğitimi, ulaştırması, sanayisiyle olduğu gibi sporda da iddiamız hep daha ilerisi daha yukarısı. Buna inanıyoruz. Buna gençlerimize, sporcularımıza güvendiğimiz için inanıyoruz. Bu devrimi hep birlikte inşa ettik. Bugün bu devrimi daha yukarılar taşımak için buradayız."

Bakan Kasapoğlu, siyasetlerinde üretmek, alın teri ve taş üstüne taş koymanın bulunduğunu kaydederek, "Birileri gibi çukur siyaseti, imha etmek, yakmak yok, inşa etmek, üretmek, kardeşlik ve sevgi var. Bu sevgi ve üretimi daha yukarılara taşımak, daha güçlü kılmak, bu kardeşlik tablosunu büyütmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Birilerinin bugüne kadar kandan ve gözyaşından beslendiğini aktaran Kasapoğlu, bundan sonra onlara hiçbir şekilde bir kuzuyu, bir kardeşlerini dahi kaptırmayacaklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, "Çakallara bu bölgenin, Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını yem etmeyeceğiz. Onlara harcatmayacağız. Her bir kardeşimizi, yarınların bilim insanları, iş insanları, sporcuları, güçlü medeniyetin temsilcileri olarak taşıyacağız. İnşallah Siirt de bu güçlü tabloya en güzel şekilde ortak olacak." diye konuştu.

Yurt kapasitesi 180 binden 700 bine çıkarıldı

Siirt Üniversitesinin yurt kapasitesini 18 yılda 5 misli arttırdıklarını, bundan sonra bu kapasiteyi daha yukarılara taşıyacaklarını bildiren Kasapoğlu, ülkenin 180 bin olan yurt kapasitenin bugün 700 bin olduğunu vurguladı.

"Öyle yurtlar ki konforuyla, hizmet anlayışıyla çok ciddi bir sembol. Gençlere verilen değerin sembolü. O yüzden gençlik yatırımlarımız." diyen Kasapoğlu, Valilikteki toplantıda gençlik merkezi olmayan ilçe ve beldelere gençlik merkezi, spor salonları inşa etme kararı aldıklarına dikkati çekti.

Tesislerin Siirt'in değerli evlatlarıyla daha ayrı bir anlam kazanacağını anlatan Kasapoğlu, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bu tesisleri dolu dolu kullanacaklarına işaret etti.

Tesislerin içerisindeki halkla çok daha anlamlı olduğunu kaydeden Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz yeter ki isteyin kullanın biz her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimize vereceğimiz desteği de müjdelemek istiyorum. Spor her kötülüğün panzehri. Bağımlılıklara ve diğer anlamdaki kötülüklere karşı önemli bir araç. Bu anlamda Siirt'in amatör spor kulüplerinin yanındayız. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyamızı Valilikteki toplantıda güçlü bir şekilde değerlendirdik. Gençlerimizi ve kadınlarımızı bu tesislerimize bekliyorum. Yüzme öğrenmek isteyen herkese 2019 yılından çok güzel bir hedef koymuştuk. 2021 yılında da Siirt'in de katkısıyla bu hedefi daha yukarılara taşıyacağız."

Törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de birer konuşma yaptı.

Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk ve diğer yetkililer katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Kasapoğlu, Veysel Karani, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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