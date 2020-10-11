Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2) - Son Dakika

Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)

11.10.2020 22:22
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2), System.String[]

Son dakika haber... EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER EYLEMLERİNİ 24 SAATE ÇIKARDIDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP il binası önündeki oturma eylemini 405'inci günde de sürdüren aileler, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER EYLEMLERİNİ 24 SAATE ÇIKARDI

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP il binası önündeki oturma eylemini 405'inci günde de sürdüren aileler, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı. Diyarbakır'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, HDP'nin annelerin gözyaşlarına karşı terör örgütü PKK'nın marşıyla karşılık verdiğini belirterek, bundan sonra eylemlerini aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Aydın, "Biz bir yıldan fazladır bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde çocuklarımızı istiyoruz. Bugün annelerin feryadına karşı HDP, PKK marşıyla karşılık verdi. Bunların demokrasi anlayışı budur. Annelerin gözyaşlarına karşı marş çalıyorlar. Artık bütün Türkiye HDP'nin iç yüzünü görsün. Biz akşama kadar burada bekliyorduk. Bu eylemimizi HDP'ye karşı 24 saate çıkardık. Artık 24 saat boyunca HDP'nin kapısından kalkmayacağız. Bizim de canımıza tak etti, artık. Bunlarda hiç mi vicdan ve Allah korkusu yok? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar PKK marşı çalıyor. O yüzden hiçbir yere gitmeyeceğiz. ya burada öleceğiz ya da HDP çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşse öyle de getirsin. Ben eminim ki bu HDP bir gün bu annelerin gözyaşında boğulacak" dedi.

'BU YOLA ÖLÜMÜNE BAŞ KOYDUK'Evlat nöbetinin başladığı 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP önünde PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, anne babaların feryat figan ettiğini, ancak bunun yetersiz geldiğini belirterek, eylemlerini 24 saat sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir anneler ve babalar burada feryat figan ediyor. Demek ki bu yetersiz geliyor. Artık 7 gün 24 saat anne babalar burada eylemde. HDP'yi kapatmakta kararlıyız. Bu mücadeleye ölümüne başladık. Sonuç ölüm de olsa evlatlarımızı kazanacağız. Yeter artık. PKK uzantısı HDP, pis ellerini çeksin çocuklarımızın üzerinden. Evlatlarımızı bize geri göndersinler. Kararlıyız, ölümüne baş koyduğumuz bu yolda ölümüne de varız."


Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Ölü, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı Rusya'da ilk gol geldi! Mert Günok, sert şutta topun filelerle buluşmasına engel olamadı Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı         
22:13
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı         
21:09
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 22:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei