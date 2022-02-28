Son dakika haber! İtalya'da hükümet, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda ilk adımı attı - Son Dakika
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Son dakika haber! İtalya'da hükümet, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda ilk adımı attı

28.02.2022 22:18
Son dakika haber! İtalya'da hükümet, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda ilk adımı attı

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya'da hükümet, Ukrayna'ya askeri araç, ekipman ve teçhizat sağlanmasına yönelik bir kararname kabul etti.

İtalya'da hükümet, Ukrayna'ya askeri araç, ekipman ve teçhizat sağlanmasına yönelik bir kararname kabul etti.

Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ukrayna krizindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, kabinede, krize yönelik daha fazla acil tedbir gerektiren bir kararnamenin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Söz konusu kararnamenin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna hükümetine askeri araç, ekipman ve teçhizatın sağlamasına yönelik izin veren bir madde içerdiği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Başbakan Mario Draghi'nin önerisiyle bu kararnamede, İtalya'ya gelecek Ukraynalılara yardım sağlanması ve ağırlanmasıyla alakalı 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek "olağanüstü hal" ilan etme kararı aldı.

Bu kapsamda, Ukrayna halkına yardımları organize etmek ve ağırlanmalarına yönelik 10 milyon avroluk kaynak tahsis edildi.

Kararnamede, Ukraynalı öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için çalışmalarına İtalyan üniversitelerinde devam edebilmeleri için 500 bin avroluk bir fon da oluşturuldu.

Askeri yardımların yapılabilmesi için söz konusu kararnamenin, parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilcisi Meclisinde onaylanması gerekiyor.

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Ukrayna, Tragger, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İtalya'da hükümet, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda ilk adımı attı - Son Dakika


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