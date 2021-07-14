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Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni gerçekleştirildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:32
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Bakanlık binasında, noter huzurunda gerçekleştirilen törenle 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Atama törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile beraber şehit, gazi ve gazi yakınları da katıldı.

Atama teklifinde toplam 97 hak sahibinin ataması arkeolog, avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapıldı. Ayrıca 111 memur, 133 hizmetli unvanlı kadro ile 24 işçi kadrosuna atama gerçekleştirildi. Bugün yapılan atamalarla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 45 bin 849'a ulaştı.

Atama sonuçları saat 17.30'dan itibaren sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

"Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmenin gayreti içindeyiz"

Şehit ve gaziler için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Bakan Yanık, "Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmenin gayreti içindeyiz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bunun için imkanlarımızı tüm gücümüzle seferber ediyor ve bugüne kadar vatan uğruna hayatlarını hiçe sayan kahramanlarla, onların emanetleri olan toplamda 202 bin 385 vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeleri için gerek psikolojik desteğimizi, gerekse ekonomik ve sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN YAPACAĞIMIZ 365 ATAMA İLE BİRLİKTE TOPLAM İSTİHDAM RAKAMINI 45 BİN 849'A ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Ak Parti döneminde şehit ve gazilere verilen hakların geliştirilerek çoğaltıldığını aktaran Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine istihdam hakkı kapsamını zaman içerisinde sürekli olarak genişlettik. 2002 yılında şehit yakınlarımızın yalnızca 1 istihdam hakkı varken, bu hakkı 2'ye çıkardığımız gibi gazi ve gazi yakınlarımızın vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının maluliyetlerine de 1 istihdam hakkı getirdik.

2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 istihdam sağlanmışken, 2002'den bugüne kadar 39 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün yapacağımız 365 atama ile birlikte toplam istihdam rakamını 45 bin 849'a çıkarmış olacağız" dedi.

"BUGÜNE KADAR 275 BİN 144 ŞEHİT YAKINI VE GAZİMİZİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİK"

Devletin birçok konuda şehit ve gazi yakınlarının yanında olduğunu ve onların hayatını kolaylaştırmak için sürekli adım attığını ifade eden Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Bu atamaların yanı sıra devletimiz farklı uygulamalarla da sizlerin yanında olmaya devam ediyor. Örneğin şehitlerimizin bir yakını engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gazilerle engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi muafiyeti sağladık.

Hak sahiplerine şehir içi toplu taşıma, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi, şehirlerarası hatlarından ücretsiz olarak yararlandırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 194 bin 500 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık.

Aziz hatıralarının yaşatılması için kuruluş binalarına, cadde, sokak, park gibi alanlara 2 bin 415 şehidimizin isimlerini verdik. Bugüne kadar toplam 30 bin 339 gazimize madalyalarını tevcih ettik.

Bunların yanında şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için düzenli ev ziyaretleri yaparak kendilerine psikososyal destek hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 275 bin 144 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ziyaret ettik."

"DÜNYAYA YENİDEN GELSEM YİNE BİR TÜRK ASKERİ OLARAK GELİRDİM"

2018 yılında Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından uğradığı saldırı sonucu gazi olan ve bugün ataması yapılan Hatip Korkut, "Hakkari Dağlıca'da 9 Haziran 2018'de terör örgütü mensupları tarafından girdiğimiz bir çatışmada, sağ kolumdan bir kanas kurşunu yedim. Bacaklarıma şarapnel parçaları saplandı. Şehit olmak varken gazi oldum. Dünyaya yeniden gelsem yine bir Türk askeri olarak gelirdim. Yine gelsem yine Güneydoğu'da çatışmak için gelirdim" ifadelerini kullandı.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Devletin şehit ve gazilere karşı hassasiyetine değinen Korkut, bugün Bakanlık tarafından gerçekleştirilen atamadan dolayı mutlu olduklarını ve çoğu gazinin, şehit ailesinin bu atamayı beklediği ifade etti. Korkut, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletim şehidini de gazisini de yalnız bırakmıyor. Onların arkasında olduğuna bizzat şahidim. Rehabilitasyondan sağlığına kadar her şeyini karşılıyor" dedi.

(Ömer Faruk Karataş - Erdinç Türkcan/İHA)

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni gerçekleştirildi

Derya Yanık, Şehit, Atama, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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