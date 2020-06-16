Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine sosyal medyadan yapılan hakaretlere ilişkin, "Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretlerde bulundular.

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine sosyal medyadan yapılan hakaretlere ilişkin, "Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretlerde bulundular. Siz insan mısınız? Bir anneye bunlar yapılır mı, bunlar söylenir mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir süre önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in durumuna değindi.

Adaletin peşinde koşan gruplardan birinin unvanının da "gazeteci" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, medya özgürlüğünün dünyada kabul edildiğini söyledi. Haber peşinde koşan gazetecinin önüne engel çıkarılmamasıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, anayasada, "Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır." dendiğini ancak bugünün Türkiyesi'nde tam tersi durumun söz konusu olduğunu, haber alma hürriyetini kısıtlayacak önlemlerin alındığını iddia etti.

Yıldız ve Dükel'in gözaltında 4 gün bekletildikten sonra ifadelerinin alındığını ve birinin tutuklandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Yıldız'ın, devlet için gizli kalması gereken haberleri yaptığı iddiasıyla muamele gördüğünü ancak onun yazılarının internette zaten yer aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "bütün dünyanın bildiği şeyleri Türk vatandaşlarının bilmesinin neresinin yanlış olduğunu" sorarak, "Türkiye'de vatandaş bilmesin, biz bilmeyelim. Niçin? Saray rahatsız oluyormuş. Olsun efendim." diye konuştu.

Demirtaş'ın eşine yapılan yorumlara tepki

Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, AİHM kararının da uygulanmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Hemen yeni bir kumpas kurdular, aynı dosyadan ikinci bir suç oluşturdular, hemen ceza verdiler ve içeri attılar. Ne adaleti? Firavun'un adaletiyse bu Firavun'un adaleti, Allah'ın adaleti değil." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Demirtaş'ın eşi hakkında yapılan yorumları da eleştirerek, "Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretlerde bulundular. Siz insan mısınız? Bir anneye bunlar yapılır mı, bunlar söylenir mi? Gözaltına almışlar hakaret edeni ve serbest bırakmışlar. Bir de madalya taksaydınız bari. Caddelerde öyle gezseydi bari." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddet

Kadına yönelik şiddetin de arttığını savunan Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2012-2018'de 510 bin 114 kadın için koruma kararı verildiğini dile getirdi.

Giderek büyüyen yoksulluk, açlık, sefaletin kadına yönelik şiddetin nedeni olup olmadığını soran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çocuğuna ekmek bulmak için konteynerleri gezip sırayla 'Acaba burada yiyecek bulabilir miyim, ekmek kırıntısı bulabilir miyim' diyen kadının sefaletini bunlar düşünüyorlar mı acaba? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin de burada bir sorumluluğun yok mu? Sen de artık 'Bu sefalete dur deme zamanı geldi.' demeyecek misin kardeşim? Sevgili peygamberimiz, cenneti annelerin ayakları altında görüyor. Bu kadar yüceltilen kadına sen nasıl olur da sokağın ortasında, evde, caddede, tarlada, elinde bıçak, saldırırsın. Bir kişi insanlıktan çıktığı zaman kontrol etmek çok zordur. Bütün kadınlara da sesleniyorum, evinizde huzur yoksa sebebi Saray sosyetesidir. Tencereniz kaynamıyorsa, çoçuğunu aç yatırıyorsan sebebi Saray sosyetesidir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum."

Kılıçdaroğlu, memleketi bu hale getirenlerin 18 yıldır iktidarda bulunanlar olduğunu öne sürerek, "Haber yaptı at içeri, itiraz etti hemen alın içeri. Baskı rejimi. 20 Temmuz sivil darbesinin doğal sonuçları bunlar. Ama bunları aşacağız, asla karamsar değiliz. Bu mücadeleyi adalet için yapacağız." dedi.

Devlette adalet ve liyakat

Adalet ve liyakatın kardeş kavramlar olduğunu, bir yerde adalet varsa liyakatın da olacağını belirten Kılıçdaroğlu, her işin ehline verilmesi gerektiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, devletin de bir "arpalık" gibi düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ederseniz, gittiği ülkedeki halk 'Bu rüşvetçiyi buraya gönderen kişi de aynı meşreptendir.' diye düşünür." görüşünü savundu.

"Hırsıza destek veren adam kimdir? Hırsızdır." diyen Kılıçdaroğlu, liyakatın olduğu yerde devletin zenginleşme, talan, soyma aracı olarak görülemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ancak adalet ve liyakatın tamamen yok edildiğini savundu.

"AK Parti'li Emre Cemil Ayvalı'nın FETÖ ile olan ilişkilerini bir televizyon programında itiraf ettiğini" öne süren Kılıçdaroğlu, Ayvalı'nın "Efendim müsteşar olmak için 12 yıl beklemek gerekiyor. Nasıl olur? Bu nedenle biz FETÖ ile iş birliği yaptık. Kemalistleri devirmek için." dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bunu itiraf ediyor, bunu söylüyor. Bu kardeşime, Emre Cemil Ayvalı kardeşime yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle cezaevine konulan Harp Okulu öğrencilerinin de suçu bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, onların, komutanlarının emri üzerine dışarı çıktıklarını öne sürdü. "Peki bir savcı harekete geçti mi? Hiçbirisi geçemez. Sarayın korkusu..." diyen Kılıçdaroğlu, tarihin bunları not edeceğini söyledi.

Eski güreşçi Yerlikaya'nın banka yönetim kuruluna atanması

Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bir bankanın yönetim kuruluna atanmasını da isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Eski güreşçi arkadaşımız da bir bankanın yönetim kuruluna atandı. Dünya şampiyonu, hepimizin saygı duyduğu, alkışladığı, gurur duyduğu bir kişi. Başarı elde ettiğinde göndere Türk bayrağını çeken bir kişi. Peki banka yönetiminde ne işi var?" diye sordu.

Sporla ilgili birinin Spor Genel Müdürlüğünde olabileceğini, spordan sorumlu bakan olabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siz alıyorsunuz bir kişiyi bankanın yönetimine atıyorsunuz. Yahu bankanın 'b'sini bilmiyor. Spor Genel Müdürlüğünde önemli bir yer, spor bakanı eyvallah. İtirazım yok. Değerli, ödül almış, Türkiye'nin bayrağını göndere çekmiş bir kişi, hiç itirazım yok. Ama kardeşim bankayla ne ilgisi var. Benim bu kardeşimden istirhamım var. Elde ettiğin başarıları gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın kardeşim. Sporla ilgili pek çok yerde yönetim kurulu üyeliği olabilir. Paran yetmiyorsa tamam. Paran yetmiyorsa kampanya açalım. Biz CHP olarak kampanya açalım. Ama devlet dediğimiz bir kurumun bu kadar yıpranması doğru değil, ahlaki de değil. AK Parti'nin içinde veya AK Parti'ye oy veren doğru dürüst bankacı yok mu? Dünya kadar var. Finansçı yok mu, dünya kadar var. Onlardan ata. Bankalara öyle adamları atadılarki ATM'den para çekmesini bilmiyor adam ama bankanın yönetim kurulunda görevli, bankacılıkla hiç ilgisi yok. Devleti arpalık olarak kullanmayacaksınız, yazıktır, günahtır. Kul hakkı denen bir kavram var. Yüce Rabb'imiz diyor ki 'Her türlü günahla gel affederim ama kul hakkı ile gelme.' Kul hakkı yiyorsunuz, fakirin fukaranın parasını yiyorsunuz."

Bunları söylemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, yaşanan adaletsizliği her yerde anlatacağını dile getirdi.

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:31 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti         
23:49
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu         
23:47
Aleyna Tilki, hakkında çıkan Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi         
23:38
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu         
23:37
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti         
23:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı         
22:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme         
22:56
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü         
22:29
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu         
22:27
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti         
22:10
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık         
22:06
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi         
21:09
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler         
20:12
Trump'ın imzaladığı Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı         
20:05
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler         
19:55
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor         
19:52
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 00:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]