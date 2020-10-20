'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi' - Son Dakika

Mustafa Akıncı'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Mursaloğlu, 'Siyasi çıkarlar, oyunlar ve entrikalar, Hatay halkını o zamanlar çok incitmişti. Çok şükür ki Allah'a, yapmış olduğu bu çirkin siyaset göz önüne alınarak, KKTC halkı Akıncı'ya tarihi bir cevap vermiştir. Bu hezimet bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra Türklüğün ve KKTC halkının vermiş olduğu mücadeleleri iyi öğrensin' diye konuştu.