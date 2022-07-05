Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçu'ndan olmak üzere toplam 171 şüpheli tutuklandı, 28'i ise adli kontrolle, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 171 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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