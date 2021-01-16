Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgınına rağmen ağır ticari araçtaki iç talep üreticiyi sevindirdi

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üretimin bir dönem durma noktasına gelmesine rağmen mayıs ayı itibarıyla doğru planlama ve özellikle iç pazardaki yoğun talep doğrultusunda 2020 yılını üretim hedeflerine ulaşmış olarak kapattıklarını bildirdi.

Turfan, AA muhabirine, Eskişehir'in İnönü ilçesinde yer alan fabrikalarının Ford Trucks modellerinin global bazda üretim tesisi olmakla birlikte ticari ve ağır ticari araçlar için motor ve aktarma organları üretimi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Eskişehir'deki fabrikalarının 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü Ford Trucks F-MAX'in de üretim merkezi olduğunu anımsatan Turfan, şunları kaydetti:

"Eskişehir fabrikası, yılda 15 bin kamyon ve çekici, 75 bin motor ve 140 bin transit arka aks üretim kapasitesine sahip olup, bugüne kadar 225 bini aşkın kamyon ve çekici, 933 bini aşkın motor üretimi gerçekleştirdi. 2 bin 200 kişiyi aşan istihdama sahip, araç, dizel motor ve güç aktarma üretim çeşitliliğini tek çatı altında toplayan Ford Otosan Eskişehir Fabrikası, 118 bin metrekare kapalı ve 1,1 milyon metrekare açık alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Fabrikamız, Türkiye'nin araç, dizel motor ve güç aktarma üretim çeşitliliğini tek çatı altında toplayan tek fabrika olarak bizim için oldukça önemli bir konumda."

Turfan, yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren fabrikanın transit araçların arka akslarının Avrupa'daki tek üretim merkezi olduğunun altını çizerek, "Ağır ticari sektörüne de çekici, inşaat ve yol segmentlerinde 44 versiyon araçla ilgili motor ve aks sistemlerini üretiyoruz. Ürettiğimiz araçlar itfaiye, çöp toplama gibi kamu ve belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra inşaatlarda ve lojistik faaliyetlerinde de dünya çapında müşterilerimize hizmet veriyor. Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz araçlarımız 41 ülkeye ihraç ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serhan Turfan, ağır ticari araçları için Avrupa'daki tek test merkezini Eskişehir'deki fabrikalarında devreye aldıklarına değinerek, söz konusu test merkezi sayesinde daha önce Avrupa'da yaptıkları birçok testi artık kendi tesislerinde gerçekleştirebildiklerini vurguladı.

- "Kendi rekorumuzu bir kere daha kırdık"

"Pandemi dolayısıyla üretimin durma noktasına gelmesine rağmen mayıs ayı itibarıyla doğru planlama ve özellikle iç pazardaki yoğun talep doğrultusunda 2020 yılını üretim hedeflerine ulaşmış olarak kapattık." ifadesini kullanan Turfan, şöyle devam etti:

"2020'de toplam üretim adedimiz 7 bin 821 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 2020 ağır ticari araç pazarında da yüzde 31,7 pay alarak kendi rekorumuzu bir kere daha kırdık. Bugün Türkiye'de ağır ticari pazarında satılan her 3 araçtan biri Eskişehir fabrikalarımızda üretiliyor. Ford Trucks olarak, halihazırda Rusya, Türk cumhuriyetleri, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da 40'tan fazla ülkede bayi ve distribütörlük faaliyetlerimiz var. ITOY ödüllü çekicimiz F-MAX, global büyüme planlarımızda çok önemli bir eşiğe geçmemizi sağladı. ITOY ödülünün ardından gelen yoğun taleple Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlememizi hızlıca tamamladık ve Batı Avrupa'daki büyüme planlarımızı erkene çektik."

- Ford Trucks bulunduğu pazarlarda payını artırdı

Turfan, Kovid-19 salgının mart ayı ortalarında Türkiye'de yayılmaya başladığında etkisinin çok daha fazla olacağını düşündüklerini ancak özellikle bu dönemde sağlık ihtiyaçlarının ve e-ticaret talebinin artmasıyla buna bağlı lojistikte talebin yükseldiğini dile getirdi.

Ford Trucks'ın güç alarak çalışmalarına devam ettiğine değinen Turfan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm bunların sonucunda pazar, yıl sonu itibarıyla 16 bin 800 adetlere geldi. Ford Trucks'ın bulunduğu 41 ülke açısından pandemi etkilerini değerlendirdiğimizde durum biraz daha farklı. Avrupa, Rusya, Orta Doğu pazarlarında pandemi çok daha fazla etkili oldu. Otomotiv endüstrileri ciddi daralmalar yaşadı. Avrupa pazarlarında ilk yarı yılda yüzde 50 daralma gerçekleşirken, Ford Trucks olarak bulunduğumuz tüm yurt dışı pazarlarda toplam endüstri ilk yarıda geçen seneye kıyasla yüzde 40 daraldı. Endüstrideki bu daralmalar elbette ihracat satış adetlerimize de yansıdı. Ancak, tüm bu negatif etkilere rağmen Ford Trucks olarak bulunduğumuz tüm pazarlarda pazar payımızı artırdık."

- "Çekici segmentinin pazar payı yüzde 66 seviyelerine ulaştı"

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Turfan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında ağır ticari araç endüstrisinde çekici segmentinin pazar payı yüzde 66 seviyelerine ulaştı. Sağlıkta, lojistikte ve gıda sektöründe ihtiyaçların çok artmasının bunda etkisi oldu. Tüketiciler siparişlerini online vermek istedi ve bu sektöre çok büyük hareketlilik getirdi. Ağır ticari araç pazarını düşük faiz oranları da olumlu etkiledi. Bununla birlikte araç parkının çok yaşlanmış olması da yeni yatırımları getirdi. Pazarda 3-5 yaş arasında yaklaşık 20 bin araç var. Bunun önemli bir kısmını çekici segmenti oluşturuyor. Bu araçların yenilenmesi gerekiyordu. Özellikle ertelenen alımlar satışa döndü. Kur artışı, enflasyon artışı ile araç fiyatlarının daha da artacağını düşünen müşteriler de araç alımına yöneldi. Taşımacılığa olan ilgi yeni yatırımcıları da pazara getirdi."

Serhan Turfan, Ford Trucks'ın tüm birikimleriyle faaliyet gösterdiği Eskişehir'de geleceğin mühendislerinin eğitimine katkı sağlamayı çok önemsediklerini belirterek, bu kapsamda 2020-2021 eğitim yılı itibarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile ESTÜ-Ford Otosan yazılım ofisini kurduklarını kaydetti.