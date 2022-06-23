Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak - Son Dakika
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Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak

23.06.2022 20:15
Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak

Son dakika gündem haberi: İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında yaşamını yitirdi. Yarın İstanbul Fatih Camisi’nde düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bildirildi.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında yaşamını yitirdi. Yarın İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bildirildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun Cuma namazının ardından Fatih Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Yarın düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ustaosmanoğlu ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Ömrünü ilim, irşad ve tebliğe vakfeyleyerek binlerce talebe yetiştiren, manevi önderlerimizden muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz." Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Manevi gönül sultanlarından, ilim ve hikmet ehli, mutasavvıf, fakih, muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan Rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" paylaşımını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından; "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Anadolu'da binlerce talebe yetiştiren, devletine ve milletine sayısız hizmetleri bulunan Mahmud Efendi Hazretleri'ne Cenab-ı Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet makamı ali olsun" mesajını verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Mahmut Ustaosmanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cenazesi Yarın, Fatih Camisi'nden Kaldırılacak - Son Dakika
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