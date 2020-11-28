Son dakika haber! Medya Oscarları ödüllerinin kazananları belli oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Medya Oscarları ödüllerinin kazananları belli oldu

28.11.2020 13:37
Son dakika haber! Medya Oscarları ödüllerinin kazananları belli oldu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) geleneksel "2019 Yılı Medya Oscarları" ödüllerini kazanan isimler belli oldu.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) geleneksel "2019 Yılı Medya Oscarları" ödüllerini kazanan isimler belli oldu.

RTGD'den yapılan açıklamaya göre, ekranlar ile radyoların en başarılı ve kaliteli yapımları ile yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları, 16 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, geleneksel hale gelen ödüllerin sahiplerinin, bu yıl da büyük titizlikle tespit edildiğini belirtti.

Bursalı, RTGD'nin, daima kendi alanında fark yaratan, kalitesinden ödün vermeyen ve Türkiye'nin saygısını kazanmış isimleri ödüllendirdiğini kaydederek, "Dernek Yönetim Kurulunun yarısından fazlasını kadın gazeteciler oluşturuyor. Bu anlamda hala Türkiye'de tek derneğiz. Ödül alanları yürekten kutluyorum. Kadın gazetecilerin ödül almasından ise ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Onların kız çocuklarına ve genç kızlara çok iyi örnekler olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafsız Bölge, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu'na ödül

Medya Oscarları ödülüne layık görülen isimler de açıklandı.

Buna göre, "yılın en iyi radyo yapımcısı" TRT Türkü'de "Türküler Neyi Söyler" programını yapan, Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu. En iyi radyo ise Polis Radyosu seçildi.

Cengiz Polatkan Özel Ödülü, N TV ve NTV Radyo'da Türkçe bilgisiyle ilgili kısa programlar hazırlayan Levent Dönmez'e, "yılın en iyi gezi kültür programı" ödülü ise CNN Türk'te yaptığı başarılı çevre programlarıyla adını duyuran Güven İslamoğlu'na verildi.

Geçen yılın en iyi tartışma programı Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" seçilirken, Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu "Milyoner" yarışmasıyla ödül kazandı.

Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülüne ise ATV'deki "Kuruluş Osman" dizisindeki rolüyle Burak Özçivit layık görüldü.

Medya Oscarları ödüllerinin diğer kazananları ise şöyle:

"Yılın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programı Güzem Yılmaz'ın sunduğu Piyasa Hattı (Bloomberg HT), yılın kuşak haber programı Cengizhan Cevahiroğlu (TRT Haber), yılın spor programı Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa (A Spor), yılın TV dizisi Hercai (ATV), yılın kadın oyuncusu Hekimoğlu dizisindeki rolüyle Ebru Özkan (Kanal D), yılın güncel programı Ferda Yıldırım'ın sunduğu Her Açıdan (Beyaz TV), yılın ekonomi kuşağı Şafak Tükle Uysal ile Ekonomide Sabah (A Para), yılın kısa belgesel programı Haktan Uysal'ın sunduğu Toplumsal Hafıza (A Haber).

Yılın yerel kanalı Afyonkarahisar'dan yayın yapan Kanal 3, yılın aktüel siyasi programı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi (Kanal 7), Nursal Tekin Özel Ödülü Arka Sokaklar ekibi (Kanal D), Mustafa Cambaz Özel Ödülü Koray Şerbetçi'nin An ve Zaman programı (24 TV)"

Radyo, Medya, Kadın, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Medya Oscarları ödüllerinin kazananları belli oldu - Son Dakika


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