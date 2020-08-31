Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gitmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:16 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Zelçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı - Son Dakika