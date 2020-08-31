Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Zelçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Zelçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gitmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfa gitmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı.

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Zelçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı

Ziya Selçuk, Karaçay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Zelçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuk kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı         
22:30
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı         
22:23
Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu         
21:51
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor         
20:35
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri         
20:22
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı         
20:07
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı         
20:02
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı         
19:18
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi         
18:46
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor         
16:42
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 09:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Zelçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei