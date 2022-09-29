Son dakika haberi: MİT, Suriye'de PKK/PYD'li 3 teröristi yakaladı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolunda düzenlediği operasyonla PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.
MİT, PKK/PYD'li 3 örgüt mensubunun, Suriye'de terörden arındırılmış harekat bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Tel Rıfat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti. Bilgilerin emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine 'Adnan Piro' kod adlı Ferhad Edemen, 'Bahtiyar' kod adlı Ozan Tunç ve 'Çem Riha' kod adlı Mehmet Kaykır'ın yakalanmasına yönelik operasyon planlandı. Bu kapsamda milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine gelen örgüt mensuplarını, operasyonunun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun mizansenle Afrin şehir merkezi girişine getirdi. Burada Afrin-Azez kara yolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekipleri, örgüt mensuplarını silah ve teçhizat ile yakaladı.Teröristlerden Mehmet Kaykır'ın 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün sözde gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve son olarak 'Amanos saha yönetimi'nde sözde Dörtyol sorumlusu olduğu, Ferhad Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Amonoslar'da sözde kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Ozan Tunç'un ise 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu belirlendi.
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