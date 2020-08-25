Son dakika haber... Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2) - Son Dakika

SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYA DONATILDI

Mersin'in Mut ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede 30 gün sonra şehit olan, evli ve 1 çocuk babası Ulaştırma Er Cihat Şengil'in (25) acı haberi, baba ocağına ulaştı. Samsunlu ailenin yaşadığı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde şehit evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Eskişehir'de oturan Adem ve Neriman Şengil çiftinin 5 çocuğundan biri olan Cihat Şengil'in şehit haberi Eskişehir'deki yakınlarına verildi. Ailesinin yaşadığı Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde şehit evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Komşuları da balkonlarına Türk bayrakları astı. Tepebaşı Belediyesi tarafından sokağa çadır kurulurken, şehit Cihat Şengil'in kardeşleri ve amcaları taziyeleri kabul etti. Amcalarından Kadir Şengil, yeğeninin şehit olduğu haberini gece aldıklarını ifade ederek, "Mersin'den Kıbrıs 'a gidiyordu. Sevk sırasında otobüs devrilmesi sonucu yaralandı ve 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Bugün şehit haberini aldık. Evli ve 3 yaşında çocuğu var, burada eğlence yapmıştık, en son yeğenimi o zaman görmüştüm. Vatan sağ olsun" dedi. Şeyda Şengil ile evli ve 3 yaşında Ecrin Nisa Şengil adında kız babası olan şehit Er Cihat Şengil'in cenazesinin yarın Eskişehir'de torağa verileceği belirtildi.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, -