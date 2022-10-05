OTOMOBİLİNİ ÇALANI 'ÇAPRAZ ATEŞ' İLE ÖLDÜREN İŞ İNSANINA YARGITAY İNDİRİMİ

BURSA'da, otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (16) polis memuru kuzeni Halil İbrahim Er (34) ile birlikte aracın içinde tabancayla çapraz ateşe alarak öldüren iş insanı Ömer Er'e (36) verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce haksız tahrik indiriminin en üstten verilmesi gerekçesiyle bozuldu. Ömer Er, "Ölen kişinin çocuk olduğunu polis merkezinde öğrendim. Pişmanım" dedi. Er'in, haksız tahrik indirimi en alt sınırdan uygulanarak, 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına oy çokluğuyla hükmedildi.

Olay, 5 Şubat 2020'de Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er, 45 ER 081 plakalı otomobiline, otostop yapan 2 genci aldı. Er, Bursa'ya gideceklerini belirten gençlere, kamyon garajına bırakabileceğini söyledi. Er, bir süre sonra aç olduklarını öğrendiği ikiliye lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kullanmak istediğini söyledi. Ömer Er de anahtarı verdi. Koşarak otomobile binen 2 genç, kaçtı. Er'in ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçerek plakası tespit edilen otomobili aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat sonra otomobil, Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan genç, otomobili kent merkezine sürdü. 2 genç, otomobille 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ücretini ödemeden kaçarken, polis ekipleri alarma geçti. Kentteki '45' plakalı tüm araçlar durdurulup, kontrol edildi. Akaryakıt istasyonlarının güvenlik ve mobese kameraları dahil 1200 görüntü incelendi. Yapılan incelemeler sonunda otomobili kullanan kişinin, Mustafa Alınç olduğu tespit edildi.

ÇAPRAZ ATEŞE ALIP ÖLDÜRDÜ

Otomobilin sahibi Ömer Er de Bursa'ya geldi. Er, Keles Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kuzeni Halil İbrahim Er'i telefonla arayıp, kendisine yardımcı olmasını istedi. Ömer Er ve kuzeni Halil İbrahim Er, kent merkezinde otomobili aramaya başladı. Polis ekipleri, 1 gün sonra 45 ER 081 plakalı otomobili fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen Mustafa Alınç, otomobille kaçmaya devam etti. Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girerek, bir kez daha izini kaybettirdi. Ancak durumdan haberdar olup bölgeye gelen Ömer Er, otomobili gördü. Er ve polis memuru kuzeni, otomobili çapraz ateşe aldı. Tabancalardan çıkan mermilerden biri, Alınç'a isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer Er ve kuzeni, olay yerine geldikleri aracı bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Alınç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ömer Er tutuklanırken, açığa alınan Halil İbrahim Er de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Ömer Er hakkında 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanık Halil İbrahim Er hakkında ise 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmeye yardım etme', 'kamuya ait eşyayı suçta kullanma' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebiyle Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda tutuklu sanık Ömer Er, haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil İbrahim Er'in ise beraatine hükmetti.

'ÇOCUK OLDUĞUNU POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİM'

Taraf avukatlarının temyize götürdüğü karar, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce 'Haksız tahrik indirimi kararı en alttan verilir' gerekçesiyle bozuldu. Dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ömer Er'e son sözü soruldu. Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını isteyen Er, "Olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Benim de ailem ve çocuklarım var. İsteyerek yapmadım. Uzaktan arabada 1.74 boyunda sakallı birini gördüm. Ölen kişinin çocuk olduğunu polis merkezinde öğrendim. Pişmanım" diye konuştu.

Yargıtay'ın bozma ilamına uyan mahkeme heyeti, Ömer Er'in önce müebbet sonra da haksız tahrik indirimi en alt sınırdan uygulanarak 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar, mahkeme başkanına karşı, oy çokluğuyla alındı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)-