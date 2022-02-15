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Son dakika haberi... RUS SAVAŞ GEMİSİ 'DMİTRY ROGACHEV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

Son dakika haberi... RUS SAVAŞ GEMİSİ 'DMİTRY ROGACHEV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

15.02.2022 16:37

Son dakika gündem haberine göre RUS Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

RUS Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 95 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', saat 14.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 1 saat 15 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaşan Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Görüntülü dökümü:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Savaş Gemisi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... RUS SAVAŞ GEMİSİ 'DMİTRY ROGACHEV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... RUS SAVAŞ GEMİSİ 'DMİTRY ROGACHEV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
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