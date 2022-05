UKRAYNA- RUSYA SAVAŞININ YANSIMALARI ULUSLARARASI KONFERANSTA TARTIŞILDI - Son Dakika

Rusya savaşının bölgesel ve küresel yansımalarının uluslararası düzeyde tartışıldığı 'The Ukraine-Russia Crisis: Regional and Global Repercussions' başlıklı bir uluslararası konferans düzenledi. Şanghay'dan, Manchester'dan, Paris'ten, Moskova'dan ve Luhansk bölgesinden alanında uzman isimlerin katıldığı konferans, Teams ve YouTube üzerinden canlı yayınlanırken, Moskova Sputnik Radyo Televizyonu'na da canlı olarak iletildi.

Üniversitenin konferans salonunda ve Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü'nün moderatörlüğünde 13 Mayıs 2022 tarihinde iki ayrı oturumda gerçekleşen uluslararası konferans ile Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel ve küresel yansımaları siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel bakış açılarından alanında uzman kişilerce ayrıntılı olarak incelendi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğretim üyeleri de online olarak katılım sağladı. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yaşar Onay konuyla ilgili, 'Rusya'nın kendi güvenliğini güvence altına alması tabii ki şarttır. Ama keşke durum bu noktalara gelmeseydi. Batı keşke kendine bir düşman yaratmaya bu kadar arzulu ve istekli olmasaydı' dedi.

Konferansa, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. M. Necmettin Atsü, İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasret Çomak ile Konuşmacılar olarak; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Yaşar Onay, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Büyükelçi (E.) Prof. Dr. Ali Engin Oba, ABD'de 'The Catholic University of America' Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herbert Reginbogin, Fransa'da 'The American University of Paris' Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hall Gardner (çevrim içi), Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sedat Aybar, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Ünal (çevrim içi), Birleşik Krallık'ta 'International Business School Manchester' Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sirkeci (çevrim içi), İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Deniz Yükseker, Uluslararası Güvenlik ve Strateji Dr. Ahmet Sapmaz, Çin'de 'Shanghai Jiao Tong University' Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak (çevrim içi), Gazeteci, İşadamı ve Rostov Üniversitesi Doktora Öğrencisi Okay Deprem (çevrim içi) katılmıştır. Konu ile ilgili çok sayıda uzmanlar ile öğrenciler iştirak etmişlerdir.

'KONUŞMACILARIMIZI SON DERECE TİTİZ SEÇTİK'

İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasret Çomak, Ukrayna-Rusya savaşının bölgemizi ve küresel dünyayı son derece ilgilendiren bir konu olduğunu bu yüzden bu tür konferansların yapılmasının ve sürekliliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çomak, 'Etkinliği şöyle özetleyebilirim; Bu konferans üniversitemizin ev sahipliği yaptığı, Ukrayna -Rusya krizinin küresel ve bölgesel yansımalarının en ayrıntılı değerlendirildiği yüz yüze yürütülen ayrıca online olarak, Teams ve YouTube üzerinden canlı yayın verdiğimiz bir etkinliktir. Uluslararası olduğu için tamamen İngilizce gerçekleştirildiğini de unutmamak gerekir. Tamamen tarafsız ve objektif sunum gereçekleştiren ve değerlendirme yapan konuşmacıların seçilmesine çok dikkat ettim. Bu etkinliğin Rusya'da Moskova Sputnik Radyo Televizyonu'nun vermesi de anlamlı. Hatta Rusya Federasyonu Rostov (Rostov-na-Donu) Güney Federal Üniversitesi'nden profesörler de bana konuşmacılarımızı son derece titiz seçtiğimizi söylediler ve konuşmacılarımızı yanlı olmayan konuşmacılar olarak değerlendirdiler. Çünkü bu dönemde, Türkiye'nin gerek Rusya'yla gerek Ukrayna ile olan ekonomik, siyasi iş birliklerine baktığımızda bizim bölgesel bir aktör olarak bilimsel etkinliğimizi daima tarafsız, objektif ve hatta karar alıcılara da örnek teşkil edecek şekilde yürütmemizde çok önemli yarar olduğunu değerlendiriyorum' ifadelerini kullandı.

'BU KONUYU ÜNİVERSİTEDE SON DERECE CANLI, ÖNEMLİ VE GÜNCEL TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

"Savaşın hemen başlamasından sonra 24 Şubat 2022'de çevrim içi 'Uluslararası Politikada Rusya ' Ukrayna Krizi? ile ilgili Uluslararası Çalıştay düzenledik. Bu Kriz ile ilgili ikinci uluslararası etkinliğimiz. İlerleyen gelişmelere göre bu tür konferansların devamlılığının olacak" diyen Prof. Dr. Hasret Çomak şöyle devam etti:

"Biz burada yaklaşık olarak iki ayı aşkındır devam eden operasyonel faaliyetin bölgesel ve küresel yansımaların ilk fotoğrafını çekiyoruz. Savaşın ilerleyen aşamalarında, ilerleyen gelişmelere göre elbette ki bu tür etkinliklerimizi sürekli olarak planlayıp uygulayacağız. ve ona göre yeni konuşmacılar, yeni katılımcılar ve yeni formatta bunları yürüteceğiz. Yani dolayısıyla bu konuyu üniversite olarak son derece canlı, önemli, güncel ve sıcak tutmaya ve bilim alanıyla paylaşmaya özenle dikkat ediyoruz."

'BU TÜR ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE DEVAM EDİLMESİ ŞART'

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsünün Müdürü Prof. Dr. Yaşar Onay ise savaş farkındalığını artırmak için bu tür ulusal ve uluslararası etkinliklere devam edilmesinin şart olduğunu belirterek, 'Bizim burada yaptığımız şey, seslerini duyuramayan insanların seslerini duyurmak, insanlığı bu vahşete karşı bilgilendirmek, onları uyandırmak ve insanlığın savaşların olmadığı bir dünyaya doğru ilerlemesini sağlamak. Kişisel görüşümü söylemem gerekirse, bu çabanın hemen yanıt vereceğini beklemek de mümkün değil ama bu tür ulusal ve uluslararası etkinliklere devam edilmesi de şart. Eminim ki Kent Üniversitesinde yapılan bu etkinlik Türkiye'nin birçok üniversitesinde yapılıyor ve yapılmaya da devam etmeli' şeklinde konuştu.

'BATI KEŞKE KENDİNE BİR DÜŞMAN YARATMAYA BU KADAR ARZULU VE İSTEKLİ OLMASAYDI'

Savaşı devam eden duruma bakıp değerlendirmenin yanlış olduğunu söyleyen Onay, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

'Yani şu anda biz bir sonucu görüyoruz. Adım adım bu sonuca doğru gidildi. Tabi burada tek suçlu olarak Rusya'yı görmek doğru değil. Batı dünyasının, başta Amerika Birleşik Devletleri ve NATO olmak üzere Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra Rusya'yı sürekli olarak çevrelemeleri ve Rusya'nın da kendi güvenliğini sağlamak açısından birtakım önlemler almasını beraberinde getirdi. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin eski demir perde ülkelerinin çoğu şu an hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi. Bunu Rusya'nın kabul etmesini beklemek biraz saflık olurdu. Ukrayna, Ruslar için hiçbir zaman kendilerinden ayrılacaklarını düşünmedikleri bir ülke. Rusya, Ukrayna'yı adeta küçük kardeşleri olarak görüyordu. Parçalanma sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Ardından Ukrayna'da birtakım devrimlerle Rus karşıtı liderlerin ülke yönetimine gelmesi adım adım Ukrayna ve Rusya arasını gerdi. Yani dolayısıyla bugün yaşanan savaş bir sonuçtur. Rusya'nın kendi güvenliğini güvence altına alması tabii ki şarttır. Ama keşke durum bu noktalara gelmeseydi. Batı keşke kendine bir düşman yaratmaya bu kadar arzulu ve istekli olmasaydı.'