Son dakika haber! Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
08.10.2020 17:45
Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 972'ye yükseldi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 972'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi ve 421 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 972'ye, vaka sayısı da 338 bin 132'ye çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 323 bin 769 oldu.
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