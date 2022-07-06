İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Janadarma Karakol ve TEM Şubesi ekipleri, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla aranma kaydı bulunan H.R'nin İstanbul'dan Muş 'a otobüs ile seyahat edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı - Son Dakika

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