Son dakika haber... TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

Son dakika haber... TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

19.12.2020 13:51
Son dakika haber... TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 54 yaşında vefat eden Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, pazartesi günü Edirnekapı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 54 yaşında vefat eden Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, pazartesi günü Edirnekapı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir Kovid-19 tanısıyla Tuzla'daki İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Dal, bu sabah hayatını kaybetti.

Dal'ın cenazesi, pazartesi günü Edirnekapı Mezarlığı içindeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fahreddin Nurullah Dal'ın 20 Kasım'da İstanbul Havalimanında Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve 27 Kasım'da hastaneye yatışının yapıldığını anlattı.

Hancılar, Dal'a, 3 Aralık'ta hastanede yapılan testin tekrar pozitif çıktığını ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığını ve bugün saat 09.21'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Tayfun Hancılar, Dal'ın ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Nurullah Dal'ın öz geçmişi

İstanbul Fındıkzade'de 1966 yılında dünyaya gelen Dal, 1982'de Vefa Erkek Lisesinden, 1986'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl başladığı İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü 1987'de tamamlayan Dal, State University of New York'un Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşletimi Bölümüne başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

1995'te ailesine ait Akasya Eğitim Kurumlarının Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayan Dal, 17 yıl bu kurumda görevini sürdürdü.

2001-2008'de TÖZOK'un yönetim kurulu üyeliğini ve sınav yürütme kurulu başkanlığını, 2009-2013'te genel sekreterliğini, 2013-2017'de başkan yardımcılığını yapan Dal, 2017'den beri de derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak okul işletmeciliği dersi veren Dal, 2009 yılında seçildiği İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesindeki görevini halen sürdürüyordu.

Nurullah Dal, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Yönetim Kurulu, Edirnekapı, Pazartesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika


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