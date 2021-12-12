Hastanede yapılan yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede olası yangında eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olmak amacıyla gerçekleştiren tatbikata, hastane personeli, UMKE, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Arama Kurtarma ve Sağlık Gönüllüleri (DOTAK), YYÜ Sivil Savunma Amirliği ve AFAD ekipleri katıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin birinci katındaki Onkoloji Polikliniğinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen ekipler, yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Hastalar da UMKE, DOTAK ve AFAD ekiplerince pencereden tahliye edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastane Afet Planlama ve Sivil Savunma Koordinatörü Mehmet Sait Aktan, tatbikatta olası yangın ve afetlere karşı yapılması gerekenleri test ettiklerini söyledi.

Yangına erken müdahalenin büyük felaketlerin önüne geçtiğini belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Hastanemizin poliklinik hizmeti veren 3 katlı onkoloji binasının 1. katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktığı ihbarını aldık. Hastanemizde gönüllü sağlık çalışanlarından oluşturduğumuz DOTAK ekibimizle olay yerine intikal ettik. Güvenliği sağlandıktan sonra yangın söndürme ekibimiz binaya acil çıkış kapısından girerek alevleri kontrol altına aldı. Mahsur kalanları başarılı bir şekilde kurtardık."