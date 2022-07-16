Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2)

16.07.2022 00:02
Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Kemal Seyfettin Bulvarı'nda dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasını dinleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri, daha sonra mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe başladı.

Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler, yürüyüşü ilgiyle izledi. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri de yürüyüşte 200 metre uzunluğunda bayrak açarak Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Meydanı dolduran kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik etti.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunanan ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, daha sonra 15 Temmuz video gösterimini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından vatandaşlar, Atatürk Meydanı'nda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Sergideki fotoğraflara vatandaşlar ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Cenk Düzgün, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ile babası Nihat Eker, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Muğla'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 00:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement