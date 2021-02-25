Son dakika haberi: AB'li büyükelçiler Yemen'de 2020'de silah altına alınan çocukların sayısının arttığını bildirdi - Son Dakika

Avrupa Birliği'nden (AB) bir heyet, Umman'da Yemenle ilgili düzenlenen uluslararası toplantıda, ülkedeki çocuklara yönelik ihlallerde ciddi artışların yaşandığı belirtti.

AB heyetinde, Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'nın Yemen büyükelçileri yer alıyor.

Umman'da yapılan "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı konulu toplantının ardından heyetten yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılında Yemen'de silah altına alınan çocuklarda ciddi artışın gözlemlenmesi endişe verici bir durum." ifadelerine yer verilerek, çocuklara yönelik ihlaller kınandı.

Söz konusu ihlalleri, kamuoyuna duyuran ve ulaştıran sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edilen açıklamada, "Çocuk kurbanlara adaleti sağlamak adına yapılan işin çok önemli olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, 2020 yılında da okul ve hastanelerin hedef alındığı ve askeri amaçla kullanıldığı belirtilerek, çocuk ve aileye hizmetin yanı sıra sağlık amaçlı kullanılan bu alanların dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla da ülkede daha büyük dramların yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, okul ve hastanelerin hedef alınmasının uluslararası insan haklarının ihlali olduğu vurgulandı.

AB heyeti, yeni Yemen hükümetiyle barış fırsatlarını görüşmek üzere 6 Şubat'ta geçici başkent Aden'e gelmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kasım 2020'de resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, Yemen'de kıtlık nedeniyle 12 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 5 milyondan fazla çocuğun ise "yüksek düzeyde kolera ve ishal tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna" dikkat çekilmişti.

Beslenme yetersizliği oranlarının ülkenin bazı bölgelerinde en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edilen açıklamada, "5 yaş altındaki 325 binden fazla çocuk, beslenme yetersizliği nedeniyle yaşam savaşı veriyor." uyarısında bulunulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.