Son dakika haberi! Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı play-off oynamaya hak kazandı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi'nde mücadele eden Bitlis'in Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı, Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenerek Efeler Ligi'nde play-off'a yükseldi.

TVF 1. Lig B Grubu'nda karşılaştığı Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Türşad, 52 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Kulüp başkanı Kadir Köstekçi, Efeler Ligi'nde önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Ligin en güçlü takımlarından Akkuş Belediye Spor Kulübü'nü yenmek hakikatten kolay bir iş değil. Bu nedenle teknik ekibimi, oyuncularımı, yöneticilerimi tebrik ederim. Bize inanan, destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaymakam İsmail Demir de takımın galibiyet serisini sürdürdüğünü, kaymakamlık olarak takıma ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirdi.

Türşad'ın önümüzdeki hafta Ankara'da play-off maçlarına katılacağını belirten Demir, "1. Lig'de son bir maçımız kaldı. O maçı da kazanarak lider olarak play-off maçlarına katılmak istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise Türşad'ın Efeler Ligi'nde ilçeyi çok iyi temsil ettiğini, play-off maçlarında da bu heyecanın devam edeceğini kaydetti.