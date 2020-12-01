Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak - Son Dakika

Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak

01.12.2020 11:03
Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) 2020 yılında Burdur'a yapacağı yatırımların toplamı 30,2 milyon TL'yi bulacak.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) 2020 yılında Burdur'a yapacağı yatırımların toplamı 30,2 milyon TL'yi bulacak.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2013 yılından itibaren bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 2013-2019 arasında Burdur'a 59,4 milyon TL'lik yatırım yapan AEDAŞ'ın, Mart 2020'den itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgına rağmen bu yıl Burdur'a yapacağı yatırımların toplamı ise 30,2 milyon TL'ye ulaşacak.

2020 yılında yatırımların yüzde 80'i tamamlandı

Şirket olarak planlamalarını yaparken her bölgenin ihtiyaçlarını önceden belirlediklerini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, " Antalya, Burdur ve Isparta'da yaklaşık 2,2 milyon aboneye hizmet veriyoruz. Oldukça geniş bir coğrafyada görev yaptığımızdan her ili, hatta her ilçe ve sokağımızı özel olarak değerlendiriyoruz, kesintisiz enerji için ne tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna yönelik çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede 2020 yatırım programında Burdur ilinde şebeke yatırımlarına ağırlık verdik. Trafo merkezine yeni fider tesisi, enerji nakil hattı, kırsal şebekelerin yenilenmesi ve şehir merkezindeki havai hatların yeraltına alınması gibi çalışmaları önceliklendirdik. Burdur'un enerji altyapısını güçlendirmek için bu yıl yapacağımız 30,2 milyon TL'lik yatırımın yüzde 80'ini hayata geçirdik. 2021 yılında da yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURDUR

Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak
Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak

Akdeniz, Yatırım, Enerji, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak - Son Dakika Ekonomi


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