Son dakika haberi: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberi: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı

27.11.2020 07:43
Son dakika haberi: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 134 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 134 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 927 artarak 2 milyon 134 bin 283 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 297 artışla 51 bin 33'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 21 bin 289 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 596, Fas'ta ise 5 bin 619 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 778 bin 571'e çıktı. Bu ülkeyi 340 bin 684 vakayla Fas, 114 bin 475 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 800 bin 753 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı - Son Dakika


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