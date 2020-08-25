Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Çelebi: "1071 Zaferi'ne, büyük bölümünün geçtiği Patnos da dahil edilmeli" - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 1071 yılında Sultan Alparslan'ın kazandığı zaferin, Patnos ilçesindeki eski adı Sultan Mut olan Doğansu köyünde geçtiğini, bu nedenle "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi" adının kayıtlarda "1071 Malazgirt ve Patnos Meydan Muharebesi" olarak güncellenmesini önerdi.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile ilgili bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ekrem Çelebi, 1071'de kazanılan zaferden bugüne kadar geçen süreçte, kurulan devletler ve verilen mücadeleyle Anadolu'nun vatan haline geldiğini söyledi. Anadolu'nun kapılarının Malazgirt Zaferi'yle açıldığını kaydeden Çelebi, büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan ile Bizans İmpatarotur IV. Romen Diyojen arasında 1071 yılında geçen muharebenin büyük bir bölümünün, tarihi kayıtlara göre Ağrı'nın Patnos ilçesindeki o dönem ki adı Sultan Mut olan Doğansu köyü civarında geçtiğini anımsattı.

1071 zaferinin, Türkler'e Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olduğunu belirten Çelebi, "Sultan Alparslan, Patnos ilçesindeki Doğansu Köyü'nde bulunan Ziyaret Tepesindeki kümbetten beyaz elbiselerini giyip 'Allahım İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma!' diyerek ordusunun başına geçmiş ve muharebe planlarını da burada yapmıştır. Sultan Alparslan'ın karargahının Patnos sınırları içinde yer alması ve muharebenin buradan sevk ve idare edilmesi akademik çevrelerce bilinmektedir. Bu coğrafya, o dönemde Malazgirt idari sınırları içinde kabul edildiği için, muharebenin günümüze kadar sadece Muş'un Malazgirt ilçesinde yapıldığı şeklinde bilinmektedir. Ancak bugünkü idari sınırlar göz önünde alındığında, Malazgirt Muharebesinin büyük bölümünün Patnos ilçesinde yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 1071 Zaferi kutlamalarına Patnos da dahil edilmelidir." dedi.

"Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

Sultan Alparslan'ın zaferle sonuçlanan fethinden büyük gurur duyduğunu kaydeden Çelebi, Anadolu'nun kapılarını açan, bu mukaddes topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşliğe dayanan yeni bir anlayışın egemen olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını bildirdi. Çelebi, şöyle devam etti:

"Bu kutlu zaferin ardından Anadolu'ya hakim olan ecdadımız, asırlar boyunca sürecek medeniyet yürüyüşümüzün en güzel uygulamalarını, en ihtişamlı eserlerini ortaya koymuştur. Ben bir Selçuklu, bir Osmanlı evladının torunuyum. Patnos da bir Selçuklu kentidir. Bu zaferin büyük bölümünün Patnos'ta geçmesi sebebiyle, '1071 Malazgirt Meydan Muharebesi' adının, '1071 Malazgirt ve Patnos Meydan Muharebesi' olarak kayıtlarda güncellenmesini ve her yıl 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlenen törenlerin bir kısmının Patnos'ta da düzenlenmesini hemşehrilerimiz adına istiyoruz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." - AĞRI