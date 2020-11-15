Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı

15.11.2020 21:16

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'daki barajların doluluk oranının yüzde 24,10 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'daki barajların doluluk oranının yüzde 24,10 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde içme ve kullanma suyu sağlanan barajların alarm verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, barajlardaki su miktarının dijital sensörler aracılığıyla anlık takip edildiğini bildirdi.

"Ankara barajlarının doluluk oranının 12 Kasım 2020 itibarıyla yüzde 24,10 seviyelerinde" olduğuna değinen Öztürk, "Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barajların toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp

Başkentteki barajların toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Hacim yüksek olduğu için mevcut rakam düşük gözüküyor ancak geçen yılın aynı ayına göre 6 milyon 906 bin metreküp daha fazla suyumuz var." bilgisini paylaştı.

Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda doluluk miktarının 12 Kasım 2019'da 374 milyon 923 bin metreküp olduğunu, bu oranın 12 Kasım 2020 tarihinde 381 milyon 829 bin metreküp olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Öztürk, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik'in yanı sıra Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden de kente su verildiğini ifade etti.

ASKİ'nin toplam abone sayısının 2 milyon 433 bin 548 olduğunu belirterek kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının 237 litre ölçüldüğüne değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözleniyor. Ankara'da durum şimdilik geçen yıldan daha iyi olabilir ancak geleceği de düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen gösterelim. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman boşa su akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olalım."

- Başkentin suyu dünya standartlarına uygun

Musluklardan akan suyun kalite, temizlik ve sağlık açısından sürekli kontrol edildiğini vurgulayan Erdoğan Öztürk, sosyal medyada yer alan "Başkent suyunda bakteri olduğu" iddialarına da açıklık getirdi.

Son günlerde bazı art niyetli kişilerin sosyal medya hesaplarından Ankara'nın şebeke suyunda "Legionella Pneumophila" bakterisi bulunduğuna dair asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yaptığına işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Tamamen kurumumuzu karalamak amacıyla yapılan bu yayınlar nedeniyle hiçbir vatandaşımızın musluklarından akan suyu kullanırken kuşkuya düşmesini istemeyiz. Çünkü İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak şehir şebekesine verdiğimiz su, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygundur. Bu standartlara göre yapılan su analiz sonuçları ise günlük olarak www.aski.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Musluklardan akan sularımız temiz, sağlıklı ve güvenlidir."

Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı
Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı
Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı
Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Erdoğan Öztürk, Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ASKİ'den su tasarrufu uyarısı - Son Dakika


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