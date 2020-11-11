Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

11.11.2020 13:07
Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 10 bin 611 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 489 bin 808'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 191 artışla 8 bin 947 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1453 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 6 bin 802 artarak 221 bin 459'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede 7 Kasım'da 10 bin 746 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 45 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görüldü, toplam ölü sayısı 566'ya çıktı.

Ülkede, son 24 saatte toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 911 artarak 66 bin 602'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 421 artışla 49 bin 811'e yükseldi.

Toplam 16 bin 158 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 632 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kovid-19'a yakalanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın iyileştiği bildirildi.

Almatı'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 568 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 117 bin 904'e ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 218 artarak 108 bin 387'ye, ölenlerin sayısı 6 artarak 1911'e yükseldi.

Vakalardan 393'ü çocuk 7 bin 606 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 196 kişinin sağlık durumu ağır, 25 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kazakistan'ın en kalabalık şehri Almatı'da bazı karantina tedbirleri gevşetildi.

Şehirde öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullardaki sınıfların 15 öğrenciyi geçmemesi şartıyla eğitim görmesi yönünde karar alındı.

Karar gereği, 10 Kasım'dan itibaren şehirdeki tiyatroların doluluk oranı yüzde 50'yi geçmeyecek şartıyla faaliyetlerine izin verildi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 851 test yapıldı.

Son 24 saatte 400 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 64 bin 360'a çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle ölü sayısı 3 artarak 1188'e, iyileşen sayısı ise 532 artarak 55 bin 306'ya ulaştı.

Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 3 bin 850'si evde, 3 bin 347'sinin de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 78 artarak 69 bin 173'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 1 artarak 589'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 102 artarak 66 bin 433 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 151 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi         
11:59
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 13:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei