Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 10 bin 611 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 489 bin 808'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 191 artışla 8 bin 947 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1453 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 6 bin 802 artarak 221 bin 459'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede 7 Kasım'da 10 bin 746 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 45 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görüldü, toplam ölü sayısı 566'ya çıktı.

Ülkede, son 24 saatte toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 911 artarak 66 bin 602'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 421 artışla 49 bin 811'e yükseldi.

Toplam 16 bin 158 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 632 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kovid-19'a yakalanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın iyileştiği bildirildi.

Almatı'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 568 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 117 bin 904'e ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 218 artarak 108 bin 387'ye, ölenlerin sayısı 6 artarak 1911'e yükseldi.

Vakalardan 393'ü çocuk 7 bin 606 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 196 kişinin sağlık durumu ağır, 25 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kazakistan'ın en kalabalık şehri Almatı'da bazı karantina tedbirleri gevşetildi.

Şehirde öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullardaki sınıfların 15 öğrenciyi geçmemesi şartıyla eğitim görmesi yönünde karar alındı.

Karar gereği, 10 Kasım'dan itibaren şehirdeki tiyatroların doluluk oranı yüzde 50'yi geçmeyecek şartıyla faaliyetlerine izin verildi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 851 test yapıldı.

Son 24 saatte 400 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 64 bin 360'a çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle ölü sayısı 3 artarak 1188'e, iyileşen sayısı ise 532 artarak 55 bin 306'ya ulaştı.

Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 3 bin 850'si evde, 3 bin 347'sinin de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 78 artarak 69 bin 173'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 1 artarak 589'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 102 artarak 66 bin 433 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 151 hastanın tedavisi sürüyor.