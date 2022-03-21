Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI - Son Dakika
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Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI

21.03.2022 13:50

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, onuruna bir otelde düzenlenen sıra gecesinde sahne alan yöresel sanatçıların seslendirdiği 'Dünya Beşten Büyük' parçasını sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞANLIURFA'da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, onuruna bir otelde düzenlenen sıra gecesinde sahne alan yöresel sanatçıların seslendirdiği 'Dünya Beşten Büyük' parçasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Nebati'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam bir otelde onuruna düzenlenen sıra gecesi etkinliğine katıldı. Gecede yöresel sanatçıların oluşturduğu ekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladıkları parçayı seslendirdi. Yöresel şarkıcıların seslendirdiği parçayı beğenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha sonra bu şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Nebati paylaşımında, Yola çıktın korkusuzca, omzunda demirden yük, haykırdın tüm cihana, çünkü dünya beşten büyük sözlerini dile getirdiği parçayı, 'Şanlıurfa'dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz' yorumuyla paylaştı. Bakan Nebati'nin paylaşımda bulunduğu video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa'daki temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sabah saatlerinde Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Nebati'ye Vali Erin, kentte yürütülen yatırımlarla ilgili brifing verdi. Bakan Nebati, valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de ziyaret etti.

Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI
Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: BAKAN NEBATİ, URFA SIRA GECESİNDEKİ 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK' PARÇASINI PAYLAŞTI - Son Dakika
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