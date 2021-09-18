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Son dakika haberi: Bakanlıktan Torbalı'ya 'Mobilya OSB' müjdesi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakanlıktan Torbalı'ya 'Mobilya OSB' müjdesi

18.09.2021 11:14
Son dakika haberi: Bakanlıktan Torbalı'ya 'Mobilya OSB' müjdesi, System.String[]

Son dakika habere göre İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası'nın ortak projesi olan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay geldi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası'nın ortak projesi olan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay geldi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, OSB'nin hayata geçmesinin mobilya sektörüne can suyu olacağını ve istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İzmir'in ticaret hacminde önemli bir yere sahip olan mobilya sektörünün beklediği müjdeli haber geldi. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan hazineye ait 62,6 hektarlık arazide kurulacak olan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nin sınırları kesinleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 16.09.2021 tarihli yazısıyla Mobilya OSB'ye olur verildiğini açıkladı. Böylelikle, OSB'nin kuruluş işlemleri öncesindeki tüm prosedürler tamamlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odası'nın da içinde bulunduğu Müteşebbis Heyet çalışmalarını hızlandıracak. Mevcut Torbalı OSB, Torbalı Mobilya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne dönüştürülerek mobilya sektörünün 626.242 metrekare alanda kümelenmesi sağlanacak.

3 bin kişilik istihdam sağlayacak

Mobilya OSB'nin kuruluşuyla istihdama önemli bir katkıda bulunacağını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Mobilya sektörü, İzmir için çok büyük önem taşıyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük "mobilya" fuarlarından biri İzmir'de düzenleniyor. Yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu Karabağlar'da ve Kısıkköy Sanayi Sitesi'nde sıkışmış, üretim alanı, show-room alanı, depolama alanı ile lojistik sıkıntısı yaşıyordu. Mobilya OSB, bu sektöre adeta can verdi. Alt ve üst yapısı modern, geniş ve nitelikli üretim alanlarına kavuşacak olan yatırımcılar, daha nitelikli ve katma değerli ürünler üretecek, markalaşacak. Bölgede ayrıca mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu mobilya el sanatları ve tedarikçileri için küçük sanayi sitesi oluşturma hedefi de bulunuyor. 3 bin kişilik istihdam yaratması beklenen Mobilya OSB'nin hayata geçmesi için gösterdiği değerli katkılardan ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Motivasyon sağlayacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğinin yeni bir kazanımını daha kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 8 Aralık 1998 yılında EBSO tarafından Torbalı ilçesi Kabacakırı mevkiinde kurulması talep edilen yaklaşık 260 hektarlık alanın 65 hektarlık alanı onaylanmıştı. Bugün itibari ile 62 hektarlık alanı Torbalı OSB'nin ilave alanı olarak mobilya sektörüne tahsis edilmiş olup, onay işlemi tamamlanmıştır. Torbalı OSB'de gerçekleştirilecek mobilya kümelenmesi, sektörde önemli bir potansiyele sahip güzel İzmir'imize hayırlı olsun. Bu oluşum, üreticilerimize motivasyon sağlayacak, ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere süreci yakinen takip eden İzmir milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya'ya destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'Heyecanlı ve mutluyuz'

Bu hamlenin sadece Torbalı'yı değil başta İzmir olmak üzere tüm Ege Bölgesi'ne katkı sağlayacağını söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu süreçte emeği olan Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pek çok kişinin evine ekmek götüreceği böylesine önemli bir projenin paydaşlarından biri olmak bizim için gurur verici" dedi. - İZMİR

Son dakika haberi: Bakanlıktan Torbalı'ya 'Mobilya OSB' müjdesi

Torbalı, İzmir, OSB, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakanlıktan Torbalı'ya 'Mobilya OSB' müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakanlıktan Torbalı'ya 'Mobilya OSB' müjdesi - Son Dakika
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