Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı

30.10.2020 17:51
Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada bulunduğunu ifade ederek: "Merhum Zeynur Çetinkaya 52 yaşında aramızdan ayrıldı.

Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada bulunduğunu ifade ederek: "Merhum Zeynur Çetinkaya 52 yaşında aramızdan ayrıldı. Eşi kızı ve damadının onun hatırasını bu anaokulunda yaşatması çok güzel bir şey" dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının eski Başbakan Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde ortaklaşa yürüttüğü 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu törenle açıldı. Pandemi süreci nedeniyle 24 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulu, ay ve yıldız mimarisi ile inşa edildi. Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu açılışı için düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

Açılışta konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"Gazi meclisimizin başlattığı istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ilimiz Afyonkarahisar'dır. Evet Afyonkarahisar her zaman bu topraklarda önemli bir görev ifa etmiştir. Adeta doğuyla batının kuzeyle güneyin buluştuğu kavşak noktasındaki güzel bir ilimiz. 2016 yılında eşim Öğretmen Semiha hanımla planlığımız projedir. Projeyi Türk Kızılayı'yla beraber yapmayı kararlaştırdık. Neden Türk Kızılay'ı? Çünkü Türk Kızılay'ı asırlık kuruluşumuz özellikle son 15- 20 yılda çok büyük mesafe kat etti. Bu hafta aynı zamanda Kızılay haftası Kızılay haftasında çok anlamlı çok anlamlı projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra açılışını yapacağımız Zeynur Çetinkaya Anaokulu'nu yaptıran, destekleyen kızı sayın İmral Yıldız hanımefendi burada çok güzel bir konuşma yaptı. Anlamlı bir konuşma yaptı. Merhum Zeynur Çetinkaya henüz 52 yaşında bu dünyadan ahirete aramızdan ayrıldı ama aile olarak eşi kızı damadı onun hatırasını ismini bu anaokulunda yaşatmak çok güzel bir şey."

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra okulu gezen Yıldırım ve beraberindekiler okulu gezerek, öğrencilere hediyeler verdi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı
Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı
Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı

Binali Yıldırım, Çetinkaya, Kızılay, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 7 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı Emniyet, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar için çalışma başlattı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar         
17:30
İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı         
17:24
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı         
17:18
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı         
16:52
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı         
16:51
İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi         
16:19
İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü         
15:51
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 18:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei