Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada bulunduğunu ifade ederek: "Merhum Zeynur Çetinkaya 52 yaşında aramızdan ayrıldı. Eşi kızı ve damadının onun hatırasını bu anaokulunda yaşatması çok güzel bir şey" dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının eski Başbakan Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde ortaklaşa yürüttüğü 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu törenle açıldı. Pandemi süreci nedeniyle 24 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulu, ay ve yıldız mimarisi ile inşa edildi. Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu açılışı için düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

Açılışta konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"Gazi meclisimizin başlattığı istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ilimiz Afyonkarahisar'dır. Evet Afyonkarahisar her zaman bu topraklarda önemli bir görev ifa etmiştir. Adeta doğuyla batının kuzeyle güneyin buluştuğu kavşak noktasındaki güzel bir ilimiz. 2016 yılında eşim Öğretmen Semiha hanımla planlığımız projedir. Projeyi Türk Kızılayı'yla beraber yapmayı kararlaştırdık. Neden Türk Kızılay'ı? Çünkü Türk Kızılay'ı asırlık kuruluşumuz özellikle son 15- 20 yılda çok büyük mesafe kat etti. Bu hafta aynı zamanda Kızılay haftası Kızılay haftasında çok anlamlı çok anlamlı projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra açılışını yapacağımız Zeynur Çetinkaya Anaokulu'nu yaptıran, destekleyen kızı sayın İmral Yıldız hanımefendi burada çok güzel bir konuşma yaptı. Anlamlı bir konuşma yaptı. Merhum Zeynur Çetinkaya henüz 52 yaşında bu dünyadan ahirete aramızdan ayrıldı ama aile olarak eşi kızı damadı onun hatırasını ismini bu anaokulunda yaşatmak çok güzel bir şey."

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra okulu gezen Yıldırım ve beraberindekiler okulu gezerek, öğrencilere hediyeler verdi. - AFYONKARAHİSAR