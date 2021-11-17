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Son dakika haberi | Büyükelçi Şen ve Eyalet Sağlık Bakanı Kalaycı'dan Almanya'daki Türklere aşı çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükelçi Şen ve Eyalet Sağlık Bakanı Kalaycı'dan Almanya'daki Türklere aşı çağrısı

17.11.2021 17:37
Son dakika haberi | Büyükelçi Şen ve Eyalet Sağlık Bakanı Kalaycı'dan Almanya'daki Türklere aşı çağrısı

Son dakika habere göre Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Almanya'daki Türklerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmalarını istedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Almanya'daki Türklerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmalarını istedi.

Şen ve Kalaycı, Berlin Büyükelçiliğinde düzenledikleri ortak basın toplantısında, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerden aşı olmamışlara aşı olmaları, aşı olanlara da hatırlatma aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçi Şen, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasının Almanya'yı hızla etkisi altına aldığına dikkati çekerek "Türk kökenlilerin yaşadığı eyaletlerde aşı oranı yüksek. Ancak yine de hatırlatma aşısının yapılması gerekiyor.

Aşı olanların da virüse yakalandığını ancak bu kişilerin hastaneye yatma oranlarının ya da hastalığı ağır geçirme oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Şen, "Aşı, yoğun bakıma yatma durumunu yüzde 95 civarında engelliyor." dedi.

Şen, Türkiye'de Almanya'daki Türk vatandaşlarının salgındaki durumuyla ilgili "Koordinasyon Merkezi" kurulduğunu anlatarak "Türkiye'de 18 yaş üstü aşılama oranı yüzde 80'i aştı. Ancak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, aşılar 3-6 ay arasında etkisini kaybediyor. Aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde hastalık oranı yüksek." ifadelerini kullandı.

Aşı olmanın çok değerli olduğunu kaydeden Şen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aşının hastalığa karşı en önemli tek silah olduğunu vurguluyor. Almanya'da yaşayan Türklerden ve Türkiye kökenlilerden aşı olmamışlarsa aşı olmalarını, aşı olmayan yakınlarına aşı olmayı telkin etmelerini bir kez daha kuvvetle rica ediyoruz." diye konuştu.

Şen, aşı konusunda üretilen komplo teorilerinin sorulması üzerine, "Salgın ile başka türlü mücadele edilmesinin mümkün olmadığını iki ülke cumhurbaşkanları vurguluyor. O kadar bilim dışı tartışmalar var ancak bunu tartışmanın sonu yok. Bilimin aklın yolunda ilerlemek istiyoruz." dedi.

Biontech aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den de övgüyle bahseden Şen, Türk Alman bilimsel çalışmalarına güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Şen Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 2 bin 870 Türk'ün hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı

Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı da salgın konusunda Almanya'da durumun çok vahim olduğunu vurgulayarak "Aşı olmayanları aşı olmaya olanların ise hatırlatma aşılarını yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

Kış mevsiminin yaklaştığına dikkati çeken Kalaycı zaten vahim olan salgın durumunun daha vahim bir hal alabileceğini belirtti.

Dilek Kalaycı, Almanya'da aşılama oranının yaklaşık yüzde 70'de kaldığına işaret ederek "Almanya başarılı aşı kampanyası yürüttü. Yeterli sayıda aşı imkanı var. Yüzde 70 civarında takılıp kaldık. Bu rakamı yetersiz görüyoruz. Almanya'daki Türkiye kökenlilere aşı olma konusunda çağrı yapıyorum. Ne kadar aşı fazla olursa mücadelemiz o kadar başarılı olur. Bilim adamları pandemiyle mücadele edebilmemiz için bu oranın yüzde 85'e yükselmesini istiyorlar." diye konuştu.

Almanya'da hala yüzde 30 oranında bir kesimin aşı olmadığına dikkati çeken Kalaycı, bu nedenle virüsün yayılma imkanı olduğunu ve bu rakamın yüksek bir rakam olduğunu dile getirdi.

Kalaycı, aşı olmanın sadece kişiyi ilgilendiren bir konu olmadığını, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak "Dördüncü dalga aşı olmayanların dalgası. Aşının hızlı yayılmasının sebebi o. Lütfen aşı olunuz. Aşı olmayı ihmal etmeyiniz. Aşı olmamış insanları ikna etmemiz gerekiyor. Her aşı olmayan vatandaş virüsün dağılmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Büyükelçi Şen ve Eyalet Sağlık Bakanı Kalaycı'dan Almanya'daki Türklere aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Büyükelçi Şen ve Eyalet Sağlık Bakanı Kalaycı'dan Almanya'daki Türklere aşı çağrısı - Son Dakika
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