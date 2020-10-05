Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor

Bir son dakika haberine göre - Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor Genç Denizli ve Halk Oyunları kayıtları başladı Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri bünyesinde bulunan Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel El Sanatları Kulübü ve Halk Oyunları kurs kayıtları başladı.

- Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor

Genç Denizli ve Halk Oyunları kayıtları başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri bünyesinde bulunan Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel El Sanatları Kulübü ve Halk Oyunları kurs kayıtları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri ve halk oyunları kurs kayıtları başladı. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra karikatür, resim ve geleneksel Türk el sanatları ile Denizli yöresi başta olmak üzere Anadolu'daki pek çok halk oyununu Denizlililerle ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurs kayıtları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel Türk El Sanatları Kulüplerine kayıt yaptırılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri genç yeteneklere zengin kadrosu ile ücretsiz eğitimler vermeye devam edecek.

Kayıtlar Genç Denizli'de

Denizli'de genç sanatçıların yetişmesine olanak sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri, Genç Denizli'nin Altıntop Mahallesi 1318 Sokak No: 8'de bulunan tarihi Merzeci Un Değirmeni'ndeki merkezinden yapılabilecek. 15 yaşından büyüklerin kayıt yaptırabileceği kurs kayıtları için isteyenler mesai saatleri içinde 0 258 280 21 23 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

Başkan Osman Zolan'dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar önce kurulan Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin kentin kültür ve sanat hayatına çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin geleceğin sanatçılarını yetiştirmesinin yanı sıra verdikleri kurslarla özellikle gençleri konservatuarlara ve güzel sanatlar bölümlerine hazırladıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, kayıt yaptıranlara başarılar dilerken, kurslarda pandemi kurallarına uyulacağını belirterek gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor
Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor
Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor
Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Genç, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaşacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1603 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor         
21:45
Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş         
20:52
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 22:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Büyükşehir genç yetenekleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei