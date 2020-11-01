Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi

01.11.2020 15:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, "Bir hafta 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikli alanlardan başlayacağız, öncelikli alanlarımız enkaz bölgeleri ve enkaz bölgelerinin etrafındaki yapılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, "Bir hafta 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikli alanlardan başlayacağız, öncelikli alanlarımız enkaz bölgeleri ve enkaz bölgelerinin etrafındaki yapılar." dedi.

Kurum, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, deprem bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Koordinasyon merkezinde bütün çalışma gruplarının koordine edildiğini aktaran Kurum, enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini, ayrıca hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Kurum, yaralı vatandaşların kurtarılması için 24 saat esasıyla çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Muhtarlara, taleplerini ve ihtiyaçlarını kaymakamlıklar aracılığıyla kendilerine ulaştırabileceklerini söyleyen Kurum, muhtarların da dahil olduğu WhatsApp grubu üzerinden bildirilen bütün ihtiyaçların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda giderilmeye çalışılacağını ifade etti.

Hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını anımsatan Kurum, çalışmaların koordinasyonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu bildirdi.

Şu an sahada hasar tespit çalışması yürüten 1000'e yakın ekip olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Eksiklik olması halinde sayıyı artıracak durumumuz var. Sizlerin mahallelerde bu koordinasyonu sağlamanız çok önemli. Acil ve öncelikli olduğunu düşündüğünüz ihtiyaçlarınız varsa hasar tespiti olabilir, barınma olabilir bunları bize, Afet Koordinasyon Merkezi'ne iletebilirsiniz, WhatsApp hattından iletebilirsiniz, vali yardımcımıza iletebilirsiniz. İhtiyaçları gidermek adına hızlı müdahil olabiliriz, sizlerin bunları iletmeniz önemli. Bir hafta 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikli alanlardan başlayacağız. Öncelikli alanlarımız enkaz bölgeleri ve enkaz bölgelerinin etrafındaki yapılar."

"Taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz"

Kurum, "Ağır hasarlı olan, bakanlığımızca içine girilmesinin sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz binalara girilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu alanlarda eşya yardımı yapacağız, eşyasını almasına müsaade etmediğimiz kişilere yapacağız. Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık binalara ilişkin taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Açıklamasının ardından muhtarlar, sorumlu oldukları mahallelerdeki ihtiyaçları dile getirdi.

Mahallelerindeki tamamen yıkık ve ağır hasarlı binaları harita üzerinden gösteren muhtarlar, vatandaşların taleplerini sözlü ve yazılı olarak Bakan Kurum'a iletti.

Bakan Kurum'un muhtarlarla yaptığı toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Vali Yavuz Selim Köşger, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da hazır bulundu.

Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi

Murat Kurum, 112 Acil, Muhtar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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