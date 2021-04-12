Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik "hakaret" davasında sanık savunma yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik "hakaret" davasında sanık savunma yaptı

12.04.2021 18:09

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar, sözlerinin hakaret içermediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar, sözlerinin hakaret içermediğini savundu.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Mert Yaşar, avukatlarıyla birlikte katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Hacer Korkmaz temsil ederken, diğer müşteki AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile avukatı ise duruşmaya, mazeret bildirdikleri için gelmedi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mert Yaşar, Anayasa'nın 26. maddesinde hüküm bulan ifade özgürlüğü hakkını kullandığını ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik hükümet politikalarını eleştirdiğini öne sürerek, "Neticede tutuklandım. Kariyerime zarar verildi. Geçmişte akademisyen olarak çocuk, kadın ve engelli hakları üzerine çalışmalarım mevcuttur. Ben hiçbir aşamada cinsiyetçi ve ahlaka aykırı söz kullanmadım." dedi.

"Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur"

Kadınları aşağılayan söylemlere tepki olarak şahsi kullanımındaki Twitter hesabından paylaşım yaptığını ve paylaşımında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunmadığını da savunan Yaşar, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı hedef alınmamaktadır. Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur. Bu sebeple başka bir yere çekilmiştir. 'İlk gece hakkı' hususu, ortaçağda derebeyine, kadınlarla ilk geceyi geçirme hakkı verilmesiyle ilgilidir. Edebiyatta ve sanatta bu husus eleştirilmiştir. Varlığı da şüphelidir. Bu durumla ilgili örnek vererek belirttiğim politikaları eleştirdim. Bahsettiğim 'ilk gece hakkı' ile müşteki Özlem Zengin arasında irtibat kurmadım. İfadelerimde geçen 'gagasını kapatması' ifadesi müştekinin söylemlerine son vermesini ifade eder. Çenesini kapatması, ağzını kapatması anlamındadır. Ben hakaret kastıyla hareket etmedim. Paylaşımımın ilk kısmı ile ikinci kısmı arasında virgül bulunmaktadır. İki kısım da birbiriyle bağlantılı değildir."

Yaşar, başsavcılıkça yazılan iddianamede hukuki değerlendirmede bulunulmadığı ve eylemlerinin ne suretle suç teşkil ettiğinin gösterilmediğini iddia etti.

İddianamede, twitten nasıl bir yorum çıkarıldığını anlatılmadığını ve hangi müştekiye karşı hangi eylemde bulunduğunun netleştirilmediğini de öne süren Yaşar, "Ben 23 Şubat 2021 tarihinden itibaren gelişen olayların mağduru oldum. İfade ve eleştiri hakkımı kullandım. Üzerime atılı eylemlerin anayasal hakkımın kullanılması olarak değerlendirilmesini, maddi ve manevi unsurları olmayan suçtan beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Yaşar, hakimin sorusu karşısında, hakkında bir cezaya hükmolunması durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Sanığın avukatı Tuğçe Duygu Köksal da, Özlem Zengin'in 30 Nisan 2021'de nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak talimat duruşmasına SEGBİS yoluyla katılmak için karar alınmasını talep etti.

Avukat Köksal, "Paylaşımdaki sözlerin muhatabı Özlem Zengin'dir. Müvekkilim analoji kullanmıştır. Bu sözleri rahatsız edici, ağır ve provakatif olsa da, ağır eleştiri içerse bile bir suç oluşturmaz. Müvekkilimin savunmasında geçen 'ilk gece hakkı', Mel Gibson'un yönettiği Cesur Yürek filminde konu edilmiştir. Filmin 6. dakikasının 27. saniyesini delil olarak sunuyoruz. Burada 'ilk gece hakkı' anlatılmıştır. Beraat talep ediyoruz." dedi.

Beyanı sorulan müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hacer Korkmaz ise, davaya katılma talebinde bulunarak, "Şikayetçiyiz. Müvekkilime yönelik aleniyet içeren menfur ifadeler mevcuttur. Müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığına müdahalede bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine verdiği 2014/1577 sayılı kararında, kabul edilebilir sınırları aşan, kaba, sert, aşağılayıcı sözlere, siyasi kimliği olsa bile bireylerin katlanma yükümlülüğü olmadığı vurgulanmıştır. Müvekkilimiz kabinenin başında bulunmaktadır. Bu suretle bu ifadelerle doğrudan Cumhurbaşkanı da hedef alınmıştır." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen davaya müdahilliğine karar verdi. Müşteki Özlem Zengin'in 30 Nisan'daki talimat duruşmasına SEGBİS ile katılma talep eden sanık avukatının bu talebini, esasa etki etmeyeceği gerekçesiyle reddeden mahkeme, duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.

İddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaretten" de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik hakaret davasında sanık savunma yaptı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik hakaret davasında sanık savunma yaptı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik hakaret davasında sanık savunma yaptı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik hakaret davasında sanık savunma yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında sanık savunma yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı İzmir'de süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı İzmir'de süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Bahçedeki köpekten korkan kuryenin panik anları izleyenleri güldürdü Bahçedeki köpekten korkan kuryenin panik anları izleyenleri güldürdü Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor

Son Dakika Haberleri
17:19 Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı öncesi yetkili isim sinyali verdi: Çok sert tedbirler kapıda
17:04 Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı         
19:41
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var         
19:03
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı         
18:21
Fenerbahçe, ilk yarıda Gazişehir karşısında baskılı oynuyor! Canlı Anlatım Fenerbahçe, ilk yarıda Gazişehir karşısında baskılı oynuyor! Canlı Anlatım         
18:01
5 yıl önce beyin kanamasından öldüğü düşünülen şahsın, 'kız meselesi' yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 5 yıl önce beyin kanamasından öldüğü düşünülen şahsın, 'kız meselesi' yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
17:33
Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek         
16:48
Sedat Peker operasyonundan yeni detaylar! Gözaltına alınan zanlı, Peker'i Robin Hood olarak göstermeye çalışmış Sedat Peker operasyonundan yeni detaylar! Gözaltına alınan zanlı, Peker'i Robin Hood olarak göstermeye çalışmış         
16:17
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi         
15:58
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor         
14:53
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti         
13:28
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 19:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik "hakaret" davasında sanık savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei