Son dakika haberi! Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakçı: "AB ile ilişkimizi kararlılıkla... - Son Dakika

Son dakika haberi! Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakçı: "AB ile ilişkimizi kararlılıkla...

Son dakika ekonomi haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, "AB'den bazı suçlamalar var; 'Türkiye AB'den, AB değerlerinden uzaklaşıyor' diye. Bence temel sorun Türkiye'nin AB'den uzaklaştırılması.

Son dakika haberi! Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakçı:

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, "AB'den bazı suçlamalar var; 'Türkiye AB'den, AB değerlerinden uzaklaşıyor' diye. Bence temel sorun Türkiye'nin AB'den uzaklaştırılması. Bir iki üye ülkenin dar bakışlı ulusal politikalarının AB tutumu olarak izlenmesi maalesef ilişkilerimizi kolaylaştırmıyor ama biz buna rağmen yüksek çıkarlarımızı korumak adına AB ile ilişkilerimizi kararlılıkla sürdürmek durumundayız." dedi.

Kaymakçı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen "DEİK Eu Talks" kapsamında yapılan "Ufuk 2020 & Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türkiye - AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları'nın Türk girişimciler ve KOBİ'leri için faydalı programlar olduğunu ifade eden Kaymakçı, Ufuk 2020 Programı'nın ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK'ın üstlendiğini belirtti.

Kaymakçı, TÜBİTAK'ın gayretli çalışmaları neticesinde Ufuk 2020 programının geri dönüş oranının istenilen seviyelere doğru yükseldiğini kaydetti.

"Gümrük Birliği güncellemesi konusunda ilerleme kaydedemiyoruz"

Kaymakçı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin çeşitli engellemeler nedeniyle tıkandığını belirterek, bunu aşmaya çalıştıklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'nin almak durumunda kaldığı önlemler nedeniyle AB ile Türkiye arasında önemli bir güven krizinin oluştuğunu aktaran Kaymakçı, bunların aşılması için çalışıldığını anlattı.

Gümrük Birliği güncellemesini konusunda da önemli bir gelişme kaydedilemediğini aktaran Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Siyasi engellemelerle Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerini başlatamadık. Almanya dönem başkanlığı sırasında buna ilişkin önemli ve olumlu işaretler almaya başlamıştık ancak yine Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden dolayı bu konuda bir ilerleme kaydedemiyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde bu sürecin altyapısı oluşur.

Ayrıca vize serbestisi konusu var. Bunun DEİK üyeleri için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Firmalarımızın yöneticilerinin bile maalesef vize konusunda karşılaştığı sorun gündemimizde. Biz bunu aşmak için önemli adımları da attık. 72 kriterden 66 tanesini yerine getirmiş durumdayız.

Aslında 2-3 kriteri de yerine getirmiş sayılabiliriz fiilen ama bu sürecin ilerletilmesi lazım. Maalesef pandemiyle birlikte ülkeler arasında seyahatlerin kısıtlanması hatta vize verme süreçlerinin bile yavaşlatılması karşısında vize serbestisi konusunda çok iddialı olmamız şu anda mümkün değil. Bizim için son 6 kriteri de yerine getirmemiz ve topu Avrupa Birliği tarafına atmamız önemli."

"AB ile PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı istediğimiz ölçüde iş birliği sağlayamadık"

Kaymakçı, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda AB ile arzu ettiği iş birliğini yakalayamadığını ifade ederek, "AB ile DAEŞ konusunda iş birliğini sağlayabilmiş olmamıza rağmen PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı istediğimiz ölçüde iş birliği sağlayamadık. Burada tabii iletişimi artırmamız gerekiyor. Terör herkesi etkileyen bir fenomen, dolayısıyla 'benim terörüm, senin terörün' olmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığını aktaran Kaymakçı, şunları söyledi:

"Üst düzey diyalog toplantıları ve Türkiye-AB Zirve Toplantıları iletişim açısından, sorunların masada çözülmesi açısından çok değerli yapılardı. Maalesef bu toplantılar da yine Doğu Akdeniz'den kaynaklanan gerekçelerle yapılmaması yönündeki AB tutumu Türkiye- AB ilişkilerini maalesef istenmeyen bir yöne doğru itiyor.

AB'den bazı suçlamalar var; 'Türkiye AB'den, AB değerlerinden uzaklaşıyor' diye. Bence temel sorun Türkiye'nin AB'den uzaklaştırılması. Yani Türkiye'ye karşı zaman zaman çok ciddi ölçüde ayrımcılık yapılması. Bir iki üye ülkenin dar bakışlı ulusal politikalarının AB tutumu olarak izlenmesi maalesef ilişkilerimizi kolaylaştırmıyor ama biz buna rağmen yüksek çıkarlarımızı korumak adına AB ile ilişkilerimizi kararlılıkla sürdürmek durumundayız."

"Göç iş birliğimiz bir anlamda istediğimiz düzeyde işlemiyor"

Kaymakçı, AB'nin göçle mücadele konusunda verdiği taahhütlerin bir kısmını yerine getiremediğini belirterek, "Göç iş birliğimiz bir anlamda istediğimiz düzeyde işlemiyor. AB belli sorumlulukları yerine getirmediği için Türkiye de göçmenleri durdurma yükümlülüğünü yerine getirme politikasından vazgeçmiş durumda." dedi.

AB ile ilişkilerde genel görünümün parlak olmadığını anlatan Kaymakçı, buna rağmen Türkiye'nin ufkunun Avrupa olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Doğu ile, Asya ile, Afrika ve Orta Doğu ile de iş birliği yapacağını belirten Kaymakçı, "Türkiye tarihiyle, siyasetiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle bir Avrupa ülkesi ve dolayısıyla Avrupa'daki ağırlığını ancak AB üyeliği ile hissettirebilir. Egemenliğini ve çıkarlarını ancak AB üyeliği ile çok daha iyi koruyabilir. Onun için bizim sabırla bu süreci ilerletmemiz gerekiyor." diye devam etti.

Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonu gibi fonlardan ve AB programlarından azami ölçüde faydalanması için bütün bakanlıkların koordinasyon halinde çalıştığını söyledi.

Avrupa Birliği, Kaymakçı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakçı: 'AB ile ilişkimizi kararlılıkla... - Son Dakika Ekonomi
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