Son dakika haberi... Erzurum'daki buz müzesinde "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "TuzBuz" sergisi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Erzurum'daki buz müzesinde "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "TuzBuz" sergisi açıldı

19.01.2021 01:37
Son dakika haberi... Erzurum'daki buz müzesinde

Son dakika gelişmesine göre Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin tek buz müzesi özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi'nde "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "TuzBuz" sergileri, sanatseverleri bekliyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin tek buz müzesi özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi'nde "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "TuzBuz" sergileri, sanatseverleri bekliyor.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde geçen yıl açılan müze, üniversitenin heykel bölümü öğretim üyelerince yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu tamamlanan "Cumhuriyet ve Çocuk" isimli karma sergi ile seramik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Caner Yedikardeş'in "TuzBuz" isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerini bekleyen "Cumhuriyet ve Çocuk" sergisi 2 ay, "Tuzbuz" ise 28 ocağa kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, yazılı açıklamasında, geçen yıl ekim ayında Cumhuriyeti yansıtan değerlere gönderme yapan çalışmalar üretilerek sergi hazırlıklarının başladığını ifade etti.

Sanatın ilgi ve izlenme yaşını daha erken süreçlere çekme gayretiyle çocuklara yönelik tasarımlar gerçekleştirilerek "Cumhuriyet ve Çocuk" sergisinin hazırlandığını belirten Bulat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bayrak, Atatürk ve Erzurum'da direnişin sembolü haline gelen Nene Hatun karakteri üzerinden üretilen eserlerin yanında, çocukların temas edebildiği, iletişim kurabildiği imgelerden oluşan tasarım grubu Cumhuriyet ve Çocuk sergisinin ana eksenini oluşturmaktadır. Yedikardeş ise sergisinde seramik ve buz malzemeyi bir araya getirerek teknik anlamda bir ilke imza attı. 'Döngünün kaderi sarmaldır' mottosuyla pişmiş toprak parçalarıyla donan suyun izini sürerken insanın yaşa(ma)mış olduklarını döngüsel bir seyirle ilişkilendiriyor ve anı dondurarak tuz buz olmayı bir sarmal olarak izleyici ile buluşturuyor."

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Erzurum'daki buz müzesinde 'Cumhuriyet ve Çocuk' ile 'TuzBuz' sergisi açıldı - Son Dakika


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